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Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 23 тура УПЛ

23 апреля, 10:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

С 23 по 25 апреля в Премьер-лиге проходят семь матчей, после которых Динамо может досрочно стать чемпионом Украины – впервые за пять лет

В эти выходные киевское Динамо собирается вернуть себе титул чемпиона страны. Для этого подопечным Мирчи Луческу нужно обыграть в воскресенье на "Олимпийском" скромный Ингулец. Также продолжается борьба за третье место между Зарей, Ворсклой и Десной.

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Вашему вниманию – расписание и трансляции всех матчей 23-го тура, ставки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица.

Пятница, 23 апреля

19:00 Мариуполь – Рух, ТВ: "Футбол 1"
Ставки: 2.85 – 3.20 – 2.60

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Суббота, 24 апреля

17:00 Колос – Ворскла, ТВ: "Футбол 2"
Ставки: 2.65 – 3.30 – 2.70

17:00 Днепр-1 – Минай, ТВ: "Униан"
Ставки: 1.60 – 3.95 – 5.60

19:30 Львов – Десна, ТВ: "Футбол 2"
Ставки: 4.90 – 4.10 – 1.65

Воскресенье, 25 апреля

В тренде
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14:00 Заря – Олимпик, ТВ: "Униан"
Ставки: 1.40 – 4.60 – 8.70

17:00 Александрия – Шахтер, ТВ: "Футбол 1"
Ставки: 9.10 – 5.30 – 1.30

17:00 Динамо – Ингулец, ТВ: "2+2"
Ставки: 1.18 – 6.60 – 19.00

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
22
17
4
1
46
14
32
55
Забитые 46
Пропущеные 14
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
22
13
6
3
44
16
28
45
Забитые 44
Пропущеные 16
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ЗаряЗаряЗар
21
11
5
5
37
18
19
38
Забитые 37
Пропущеные 18
Разница 19
Результаты последних матчей: П В В П П
4
ВорсклаВорсклаВор
22
10
7
5
33
20
13
37
Забитые 33
Пропущеные 20
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В П
5
ДеснаДеснаДес
22
10
6
6
34
24
10
36
Забитые 34
Пропущеные 24
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П П
6
КолосКолосКол
22
8
10
4
29
21
8
34
Забитые 29
Пропущеные 21
Разница 8
Результаты последних матчей: Н В Н В В
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
22
7
5
10
31
34
-3
26
Забитые 31
Пропущеные 34
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П В В В
9
МариупольМариупольМар
22
5
7
10
22
35
-13
22
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: Н П В Н П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
21
6
3
12
20
47
-27
21
Забитые 20
Пропущеные 47
Разница -27
Результаты последних матчей: В П П В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
22
3
11
8
20
30
-10
20
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
12
ОлимпикОлимпикОли
21
5
3
13
24
38
-14
18
Забитые 24
Пропущеные 38
Разница -14
Результаты последних матчей: Н П П П П
13
МинайМинайМин
22
4
6
12
15
37
-22
18
Забитые 15
Пропущеные 37
Разница -22
Результаты последних матчей: В П Н Н П
14
РухРухРух
21
3
8
10
17
36
-19
17
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н В П П П

Тем временем, Десна заплатит огромный штраф за скандальную фразу.

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Прямые трансляции матчей УПЛ доступны на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Шапаренко забивал в ворота Ингульца в первом круге:

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