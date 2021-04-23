Расписание, трансляции, прогнозы и результаты 23 тура УПЛ

С 23 по 25 апреля в Премьер-лиге проходят семь матчей, после которых Динамо может досрочно стать чемпионом Украины – впервые за пять лет

В эти выходные киевское Динамо собирается вернуть себе титул чемпиона страны. Для этого подопечным Мирчи Луческу нужно обыграть в воскресенье на "Олимпийском" скромный Ингулец. Также продолжается борьба за третье место между Зарей, Ворсклой и Десной.

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Вашему вниманию – расписание и трансляции всех матчей 23-го тура, ставки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица.

Пятница, 23 апреля

19:00 Мариуполь – Рух, ТВ: "Футбол 1"

Ставки: 2.85 – 3.20 – 2.60

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Суббота, 24 апреля

17:00 Колос – Ворскла, ТВ: "Футбол 2"

Ставки: 2.65 – 3.30 – 2.70

17:00 Днепр-1 – Минай, ТВ: "Униан"

Ставки: 1.60 – 3.95 – 5.60

19:30 Львов – Десна, ТВ: "Футбол 2"

Ставки: 4.90 – 4.10 – 1.65

Воскресенье, 25 апреля

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14:00 Заря – Олимпик, ТВ: "Униан"

Ставки: 1.40 – 4.60 – 8.70

17:00 Александрия – Шахтер, ТВ: "Футбол 1"

Ставки: 9.10 – 5.30 – 1.30

17:00 Динамо – Ингулец, ТВ: "2+2"

Ставки: 1.18 – 6.60 – 19.00

Тем временем, Десна заплатит огромный штраф за скандальную фразу.

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Прямые трансляции матчей УПЛ доступны на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Шапаренко забивал в ворота Ингульца в первом круге:

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