Мы два быка в сарае: Чисора рассказал о встрече с Усиком в бане (видео)

Британский боксер Дерек Чисора рассказал историю, как в Лондоне встретил в русской бане Александра Усика.

"Это было очень забавно. Когда я устаю, хожу туда. Я сидел на диване и услышал: "Деррррек!" Это был Усик. Я поговорил с ним, спросил, что у него новенького. Он выглядел уставшим. Он сказал: "Я устал, я только что плавал пять часов". Было приятно с ним встретиться.

Нет никакого соперничества или ненависти к другому бойцу. Это бокс. Мы два быка в сарае, и каждый пытается доказать, что он более крутой мужик. Но затем, когда нам отрезают яйца, мы становимся друзьями. Вот как это вижу я. Я дружу со всеми бойцами. Неважно, нокаутировал ли ты меня, но если я тебя увижу, то обниму", – цитирует Чисору fightnews.info.