Ми два бики в сараї: Чісора розповів про зустріч з Усиком у лазні (відео)

Британський боксер Дерек Чісора розповів історію, як у Лондоні зустрів у російській лазні Олександра Усика.

"Це було дуже забавно. Коли я втомлююся, ходжу туди. Я сидів на дивані і почув: "Деррррек!" Це був Усик. Я поговорив з ним, запитав, що у нього новенького. Він мав стомлений вигляд. Він сказав: "Я щойно плавав п'ять годин". Було приємно з ним зустрітися.

Немає жодного суперництва чи ненависті до іншого бійця. Це бокс. Ми два бики в сараї, і кожен намагається довести, що він крутіший мужик. Але потім, коли нам відрізають яйця, ми стаємо друзями. Ось як це я бачу. Я дружу з усіма бійцями. Неважливо, чи нокаутував ти мене, але якщо я тебе побачу, то обійму", – цитує Чісору fightnews.info.