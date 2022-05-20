Больное существо! У жены Усика открылись глаза

Супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика продолжает активно переживать из-за границы по поводу войны в Украине. Недавно она пересказала почему Путин медлит с мобилизацией.
Сейчас же крымчанка увидела, что враг у нас явный. А вот раньше, когда она жила в Крыму, то выходит, не понимала откуда там взялись зеленые человечки. И чьи они интересны представляли.
Екатерина тогда даже придумала объяснение почему Александр не мог назвать "Чей Крым".
Теперь девушка в соцсетях оставила эмоциональное сообщение. Судя по тону и смыслу, Екатерина поставила диагноз Путину.
"Просто нет слов! Такая жестокость! Моя страна. Наши люди. Я не мог описать свои чувства с 24 февраля, внутри яма (пустота).
Одно хорошо, что теперь враг явный (не зеленые человечки)! С*ка, больное старое существо! С кучей комплексов и шизофренией!"