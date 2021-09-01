Казахстан Україна: відео голів та огляд дебютного матчу Петракова

Україна і Казахстан зустрічалися в четвертому турі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Поєдинок став дебютним для Олександра Петракова

Результативний удар Романа Яремчука / Фото: Reuters

Ми проводили онлайн матчу Казахстан – Україна з докладним описом всіх небезпечних моментів і відео голів.

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Українці відкрили рахунок вже на 92-й секунді зустрічі! Роман Яремчук отримав м'яч від Караваєва, прийняв його на груди і з льоту запустив у дев'ятку. М'яч пролетів над воротарем і прошмигнув у сітку. Краса!

Ще до перерви наші футболісти тричі перевірили на міцність каркас воріт суперника, але більше м'яч в сітку не залетів.

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До речі, цей поєдинок став для Андрія Ярмоленка сотим у футболці збірної України. Він став четвертим гравцем в історії нашої команди, кому вдалося подолати рубіж в 100 матчів.

Додамо, що перед матчем букмекери вважали Україну фаворитом сьогоднішнього матчу. На її перемогу встановлювали коефіцієнт 1.45, на нічию – 4.20, на перемогу Казахстану – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна: виграш українців – 65%, нічия – 22%, виграш казахстанців – 13%.