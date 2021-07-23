Російська спортсменка знепритомніла на Олімпіаді

23-річна чемпіонка Європи Світлана Гомбоєва під час кваліфікаційних змагань в Токіо отримала сонячний удар, і зі стрільбища її відвезли до лікарні

Світлана Гомбоєва постраждала від спеки / Фото: Getty Images

Росіянка Світлана Гомбоєва знепритомніла і впала в момент, коли поверталася від щита після закінчення кваліфікаційного раунду.

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"Першими до Світлани підійшли лікарі з інших команд – Італії, Великої Британії, США. Їй надали першу допомогу, після чого місцеві медики її відвезли. Не витримала – весь день на спеці (температура в Токіо перевищує 30 градусів). Таке вперше на моїй пам'яті. У Владивостоці, де ми тренувалися до цього, погода була схожа. Але тут позначилася задуха", – наводить слова тренера росіян Сергія Попова прес-служба ОКР

Подробицями інциденту поділилася інша учасниця російської команди Ксенія Перова.

"Ми саме відходили від щитів, обговорювали наш результат. Повернулися – бачимо, що хтось лежить. Зрозуміли, що це Свєта, побігли швидше до неї. Найвірогідніше, це сонячний удар. Тут дуже спекотно, асфальт аж пече. Хвилювання, звичайно, теж присутнє, але все-таки головна причина – погода. Її відвезли лікарі. Зараз зберемо її речі, лук, і підемо шукати Світлану"

Пізніше Ксенія Перова запевнила, що зі спортсменкою все гаразд.

"З Світланою вже все гаразд. Лікарі її оглянули, дали попити води. Сказали, що це був звичайний сонячний удар, їй потрібно прийти додому і поспати. Її вже відпустили, зараз ми всі разом повертаємося в Олімпійське селище. Світла з нами, почувається добре. Тож до командних змагань вона буде в строю"

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