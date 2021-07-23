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Олімпіада 2020 в Токіо

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Перші українські результати Олімпіади: стартували не дуже вдало

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
23 липня, 08:36
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Лучниці Марченко, Павлова і Січеннікова опинилися за межами ТОП-30 у попередньому раунді. Але вони залишаються в боротьбі за медалі, яка продовжиться 27 липня
На Олімпіаді пройшли перші змагання за участю українських спортсменок
На Олімпіаді пройшли перші змагання за участю українських спортсменок / Фото: Reuters

Перші результати України на Олімпіаді! У ніч на п'ятницю в боротьбу вступили наші лучниці. Вони зайняли такі місця:

  • 35-е місце Вероніка Марченко
  • 41-е місце Анастасія Павлова
  • 54-е місце Лідія Січеннікова

До речі, Анастасія Павлова претендує на звання міс збірної України на Олімпіаді. Голосуйте!

Це була попередня рейтингова пристрілка, за результатами якої сформувалися пари 1/32 фіналу. Найкращі результати показали корейські спортсменки – ТОП-3 у них. Традиційно корейці – лідери в цьому виді спорту.

Як це було: фото змагань лучниць

Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters
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Змагання у стрільбі з лука продовжаться 27 липня, а медалі в цьому виді у жінок розіграють 30 липня.

В тренді

Наші лучниці отримали таких суперниць в 1/32 фіналу:

  • Січеннікова – Кроп (Німеччина)
  • Марченко – Леї (Тайвань)
  • Павлова – Мучіно-Фернандес (США).

Перші жахи Олімпіади. Під час змагань було дуже жарко. Російській лучниці Світлані Гомбоєвій стало погано, вона знепритомніла і впала, коли поверталася від щита після закінчення кваліфікаційного раунду.

Гомбоєва показала 45-й результат.

Російській лучниці Світлані Гомбоєвій стало зле
Російській лучниці Світлані Гомбоєвій стало зле / Фото: Reuters

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