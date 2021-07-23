Перші українські результати Олімпіади: стартували не дуже вдало

Перші результати України на Олімпіаді! У ніч на п'ятницю в боротьбу вступили наші лучниці. Вони зайняли такі місця:
- 35-е місце Вероніка Марченко
- 41-е місце Анастасія Павлова
- 54-е місце Лідія Січеннікова
До речі, Анастасія Павлова претендує на звання міс збірної України на Олімпіаді. Голосуйте!
Це була попередня рейтингова пристрілка, за результатами якої сформувалися пари 1/32 фіналу. Найкращі результати показали корейські спортсменки – ТОП-3 у них. Традиційно корейці – лідери в цьому виді спорту.
Як це було: фото змагань лучниць
Змагання у стрільбі з лука продовжаться 27 липня, а медалі в цьому виді у жінок розіграють 30 липня.
Наші лучниці отримали таких суперниць в 1/32 фіналу:
- Січеннікова – Кроп (Німеччина)
- Марченко – Леї (Тайвань)
- Павлова – Мучіно-Фернандес (США).
Перші жахи Олімпіади. Під час змагань було дуже жарко. Російській лучниці Світлані Гомбоєвій стало погано, вона знепритомніла і впала, коли поверталася від щита після закінчення кваліфікаційного раунду.
Гомбоєва показала 45-й результат.