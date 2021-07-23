Лучниці Марченко, Павлова і Січеннікова опинилися за межами ТОП-30 у попередньому раунді. Але вони залишаються в боротьбі за медалі, яка продовжиться 27 липня

На Олімпіаді пройшли перші змагання за участю українських спортсменок / Фото: Reuters

Перші результати України на Олімпіаді! У ніч на п'ятницю в боротьбу вступили наші лучниці. Вони зайняли такі місця:

35-е місце Вероніка Марченко

місце Вероніка Марченко 41-е місце Анастасія Павлова

місце Анастасія Павлова 54-е місце Лідія Січеннікова

До речі, Анастасія Павлова претендує на звання міс збірної України на Олімпіаді. Голосуйте!

Це була попередня рейтингова пристрілка, за результатами якої сформувалися пари 1/32 фіналу. Найкращі результати показали корейські спортсменки – ТОП-3 у них. Традиційно корейці – лідери в цьому виді спорту.

Як це було: фото змагань лучниць

Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters Олімпіада-2020 у Токіо. Попередні змагання лучниць / Фото: Reuters 1 /9 " "

Змагання у стрільбі з лука продовжаться 27 липня, а медалі в цьому виді у жінок розіграють 30 липня.

В тренді Перші українські результати Олімпіади: стартували не дуже вдало

Наші лучниці отримали таких суперниць в 1/32 фіналу:

Січеннікова – Кроп (Німеччина)

Марченко – Леї (Тайвань)

Павлова – Мучіно-Фернандес (США).

Перші жахи Олімпіади. Під час змагань було дуже жарко. Російській лучниці Світлані Гомбоєвій стало погано, вона знепритомніла і впала, коли поверталася від щита після закінчення кваліфікаційного раунду.

Гомбоєва показала 45-й результат.