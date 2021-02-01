"Це моя любов": зірка українського тенісу зізналася в слабкості після штанги

За тиждень до старту Відкритого чемпіонату Австралії підготовка тенісистів до першого в році турніру "Великого шолома" виходить на фінішну пряму. 18-річна українка Марта Костюк після двох тижнів на ізоляції в номері готелю дорвалася до тренажерного залу... і їди в компанії. Нагадаємо, вчора українська тенісистка в яскравому топіку вийшла з карантину в Австралії.
Приваблива дівчина на своїй сторінці в Instagram детально розписала, як вона сьогодні напружено тренувалася. У різних положеннях піднімала штангу...
...з силою кидала м'яч в стіну і робила багато інших вправ.
Після чого оголосила себе втомленим дитиною.
Однак не змогла відмовити собі в одній слабкості, в якій чесно зізналася: "Їжа – це любов".
Дівчина дійсно витрачає багато енергії, так що поповнити запас сил не завадить. Але, як відомо, в усьому треба знати міру. Нагадаємо, Australian Open стартує 8 лютого, в основній сітці буде не менше трьох наших дівчат і Сергій Стаховський.
Днями Костюк показала явну непристойність: бюст, шпильки і коротка спідничка.
Дивіться, як Марта підкріплювалася на US Open в минулому році:
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