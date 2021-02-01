"Це моя любов": зірка українського тенісу зізналася в слабкості після штанги

Марта Костюк не може відмовити собі в "шкідливій" їжі навіть у дні тренувань

За тиждень до старту Відкритого чемпіонату Австралії підготовка тенісистів до першого в році турніру "Великого шолома" виходить на фінішну пряму. 18-річна українка Марта Костюк після двох тижнів на ізоляції в номері готелю дорвалася до тренажерного залу... і їди в компанії. Нагадаємо, вчора українська тенісистка в яскравому топіку вийшла з карантину в Австралії.

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Приваблива дівчина на своїй сторінці в Instagram детально розписала, як вона сьогодні напружено тренувалася. У різних положеннях піднімала штангу...

...з силою кидала м'яч в стіну і робила багато інших вправ.

Після чого оголосила себе втомленим дитиною.

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Однак не змогла відмовити собі в одній слабкості, в якій чесно зізналася: "Їжа – це любов".

Дівчина дійсно витрачає багато енергії, так що поповнити запас сил не завадить. Але, як відомо, в усьому треба знати міру. Нагадаємо, Australian Open стартує 8 лютого, в основній сітці буде не менше трьох наших дівчат і Сергій Стаховський.

Днями Костюк показала явну непристойність: бюст, шпильки і коротка спідничка.

Дивіться, як Марта підкріплювалася на US Open в минулому році:

Марта Костюк в Нью-Йорку

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