"Это моя любовь": звезда украинского тенниса призналась в слабости после штанги

Марта Костюк не может отказать себе во "вредной" еде даже в дни тренировок

За неделю до старта Открытого чемпионата Австралии подготовка теннисистов к первому в году турниру "Большого шлема" выходит на финишную прямую. 18-летняя украинка Марта Костюк после двух недель на изоляции в номере гостиницы дорвалась до тренажерного зала... и еды в компании. Напомним, вчера украинская теннисистка в ярком топике вышла с карантина в Австралии.

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Привлекательная девушка на своей страничке в Instagram детально расписала, как она сегодня напряженно тренировалась. В разных положениях поднимала штангу...

Марта Костюк в Мельбурне со штангой

...с силой бросала мяч в стену и делала много других упражнений.

Марта Костюк лупит мячом в стену

После чего объявила себя уставшим ребенком.

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Однако не смогла отказать себя в одной слабости, в которой честно призналась: "Еда – это любовь".

Марта Костюк ест в Мельбурне

Девушка действительно тратит много энергии, так что пополнить запас сил не помешает. Но, как известно, во всем нужно знать меру. Напомним, Australian Open стартует 8 февраля, в основной сетке будет не менее трех наших девчат и Сергей Стаховский.

На днях Костюк показала явную непристойность: бюст, шпильки и короткая юбчонка.

Смотрите, как Марта подкреплялась на US Open в прошлом году:

Марта Костюк в Нью-Йорке

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