Навіщо гімнастка засунула лід у ліфчик? Дивне пояснення українки

Бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики Влада Нікольченко знатно розважається в Об'єднаних Арабських Еміратах

Влада розуміється на розвагах / Фото: Колаж: Сьогодні

Знаменита українська гімнастка Влада Нікольченко запостила у Instagram дуже пікантне фото.

Спортсменка поклала собі у ліфчик кубик льоду.

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"Іноді почути мало, треба відчути", – прокоментувала свою дію Влада.

Чи то гімнастка згадала свій відпочинок у Дубаї, чи знову полетіла в Емірати, оскільки в неї в Instagram також фото біля знаменитого "Паруса".

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А різдвяні свята Нікольченко провела з батьками у Харкові.

Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, здобула ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу Олімпіади-2020.

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Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.

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Спортсменка живе в Еміратах. Звідси у соцмережах багато цікавих знімків.