Навіщо гімнастка засунула лід у ліфчик? Дивне пояснення українки

Знаменита українська гімнастка Влада Нікольченко запостила у Instagram дуже пікантне фото.
Спортсменка поклала собі у ліфчик кубик льоду.
"Іноді почути мало, треба відчути", – прокоментувала свою дію Влада.
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Чи то гімнастка згадала свій відпочинок у Дубаї, чи знову полетіла в Емірати, оскільки в неї в Instagram також фото біля знаменитого "Паруса".
А різдвяні свята Нікольченко провела з батьками у Харкові.
Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, здобула ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу Олімпіади-2020.
Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту.
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Спортсменка живе в Еміратах. Звідси у соцмережах багато цікавих знімків.
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