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У Росії турнір з дзюдо перетворився на масову бійку

28 лютого, 10:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Конфлікт організували чи то вболівальники, чи то спортсмени

Масовою бійкою завершилися змагання серед юніорів та юніорок з дзюдо в Каспійську. Організаторам довелося перервати змагання після бійки, в якій взяли участь не тільки учасники турніру, а й глядачі.

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За однією з версій, бійка почалася через конфлікт між дагестанськими і осетинськими уболівальниками на трибуні. За іншою – зіткнення спровокували спортсмени, повідомляє championat.com.

Раніше ми писали, що юного дзюдоїста вбили після перемоги на турнірі. Спортсмен відмовився здати чемпіонський поєдинок. Дика історія сталася в Туркменістані.

Також нагадаємо, що кубинського боксера застрелили на свинофермі у Флориді через два дні після найкращого бою в кар'єрі. Єндріс Родрігес Вальдеc в суботу завершив поєдинок внічию, а в понеділок загинув від рук "боягузливого дегенерата".

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бійка дзюдо

Джерело: Сегодня|Спорт

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