В России турнир по дзюдо превратился в массовую драку

Конфликт организовали то ли болельщики, то ли сами спортсмены

Массовой дракой завершились соревнования среди юниоров и юниорок по дзюдо в Каспийске. Организаторам пришлось прервать соревнования после драки, в которой приняли участие не только участники турнира, но и зрители.

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По одной из версий, драка началась из-за конфликта между дагестанскими и осетинскими болельщиками на трибуне. По другой – столкновение спровоцировали спортсмены, сообщает championat.com.

Ранее мы писали, что юного дзюдоиста убили после победы на турнире. Спортсмен отказался сдать чемпионский поединок. Дикая история произошла в Туркменистане.

Напомним также, что кубинского боксера застрелили на свиноферме во Флориде через два дня после лучшего боя в карьере. Йендрис Родригес Вальдеc в субботу завершил поединок вничью, а в понедельник погиб от рук "трусливого дегенерата".

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