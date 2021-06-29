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Найкрасивіша українська спортсменка стала бакалавром журналістики

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
29 червня, 19:44
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Чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід знає, чим буде займатися після завершення кар'єри. Спортсменка закінчила столичний університет за спеціальністю журналістика
Дар'я Білодід з дипломом журналіста
Дар'я Білодід з дипломом журналіста / Фото: Instagram

Головна зірка українського спорту Дар'я Білодід останнім часом не тільки активно готувалася до Олімпійських ігор. Одна з найкрасивіших спортсменок країни ще і вчилася. А сьогодні похвалилася результатом.

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У соцмережах Дар'я повідомила, що отримала диплом бакалавра Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю журналіст. "Чотири роки пролетіли непомітно. Тепер у мене є освіта журналіста. Дуже щаслива" , – написала Білодід в Instagram.

20-річна Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи і переможницею Європейських ігор з дзюдо.

Не так давно Білодід звела з розуму іспанського діджея, який зізнався їй у коханні.

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#
Команда
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1
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3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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