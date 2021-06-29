Найкрасивіша українська спортсменка стала бакалавром журналістики

Головна зірка українського спорту Дар'я Білодід останнім часом не тільки активно готувалася до Олімпійських ігор. Одна з найкрасивіших спортсменок країни ще і вчилася. А сьогодні похвалилася результатом.
Читайте також: Зіркова Білодід показала коня в машині і дитину на руках
У соцмережах Дар'я повідомила, що отримала диплом бакалавра Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю журналіст. "Чотири роки пролетіли непомітно. Тепер у мене є освіта журналіста. Дуже щаслива" , – написала Білодід в Instagram.
20-річна Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи і переможницею Європейських ігор з дзюдо.
Не так давно Білодід звела з розуму іспанського діджея, який зізнався їй у коханні.