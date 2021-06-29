Найкрасивіша українська спортсменка стала бакалавром журналістики

Чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід знає, чим буде займатися після завершення кар'єри. Спортсменка закінчила столичний університет за спеціальністю журналістика

Дар'я Білодід з дипломом журналіста / Фото: Instagram

Головна зірка українського спорту Дар'я Білодід останнім часом не тільки активно готувалася до Олімпійських ігор. Одна з найкрасивіших спортсменок країни ще і вчилася. А сьогодні похвалилася результатом.

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У соцмережах Дар'я повідомила, що отримала диплом бакалавра Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю журналіст. "Чотири роки пролетіли непомітно. Тепер у мене є освіта журналіста. Дуже щаслива" , – написала Білодід в Instagram.

20-річна Дар'я Білодід є дворазовою чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи і переможницею Європейських ігор з дзюдо.

Не так давно Білодід звела з розуму іспанського діджея, який зізнався їй у коханні.