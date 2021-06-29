Самая красивая украинская спортсменка стала бакалавром журналистики

Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед знает, чем будет заниматься после завершения карьеры. Спортсменка закончила столичный университет по специальности журналистика

Дарья Белодед с дипломом журналиста / Фото: Instagram

Главная звезда украинского спорта Дарья Белодед в последнее время не только активно готовилась к Олимпийским играм. Одна из самых красивых спортсменок страны еще и училась. А сегодня похвасталась результатом.

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В соцсетях Дарья сообщила, что получила диплом бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности журналист. "Четыре года пролетели незаметно. Теперь у меня есть образование журналиста. Очень счастлива", – написала Белодед в Instagram.

20-летняя Дарья Белодед является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и победительницей Европейских игр по дзюдо.

Не так давно Белодед свела с ума испанского диджея, который признался ей в любви.