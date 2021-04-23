Осічка депутата! Беленюк сенсаційно програв на чемпіонаті Європи

Український чемпіон світу у вазі до 87 кг програв сербу з грузинським корінням Зурабі Датунашвілі у 1/4 фіналу, але ще зберігає шанси поборотися за бронзу

Жан Беленюк / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

На чемпіонаті Європи з боротьби у Варшаві грянула справжня сенсація. Призер Олімпійських ігор-2016 і діючий чемпіон світу з греко-римсько стилю Жан Беленюк не зміг подолати 1/4 фіналу в категорії до 87 кг. Хоча в січні депутат Беленюк виграв перший турнір з 2019 року.

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Після перемоги в першому колі над шведом Йоханссоном 7:1 депутат української ВР програв сербу Зурабі Датунашвілі, який раніше виступав за Грузію і двічі вигравав Євро в більш легких вагах. Сутичка Беленюка і Датунашвілі завершилася з рахунком 1:1, але далі пішов серб, який взяв останній бал.

/ Фото: AFP

Однак якщо Зурабі зуміє пробитися до фіналу чемпіонату у Варшаві, то Беленюк отримає можливість трохи скрасити свою поразку і поборотися за бронзу.

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Сьогодні з греко-римлян пробився в півфінал лише Дмитро Пишков, що представляє Україну в категорії до 77 кг. Дмитро почав виступи з перемоги над чехом Якубом Белесом 10:0, а далі здолав росіянина Абуязіда Манцігова 12:3. Цакаво, що за дві хвилини до кінця сутички українець програвав 0:3, але росіянина поставили в партер, і Пишков виконав необхідні для перемоги кидки.

У півфіналі суперником 34-річного українця стане Юнус Емре Башар з Туреччини.

Раніше український депутат провів борцівський спаринг з сином президента Хорватії.

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