Ненудний гороскоп на 2 липня: сьогодні у Львів продуктивний день, а Скорпіонам не слід напружуватися

Астрологічний і спортивний прогноз на п'ятницю, 2 липня, для всіх знаків зодіаку. Сьогоднішній день завершує паузу на Євро-2020. Футбол повернувся!

Гороскоп на сьогодні, 2 липня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters

Посміхніться, не все так погано, як можна буде поговорити про це. О, як же не повезло збірної Англії з суперником в одній четвертій!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

У Овнів в цей день посилиться почуття подяки до своїх близьких. Нові можливості розправлять крила фортуни над долею носіїв цього знака. У цей день категорично не рекомендується займатися парашутним спортом – пам'ятайте, багато хто з Овнів бояться висоти, а в стані стресу можна забути про витяжне кільце.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

У цей день Тельцям слід утриматися від уїдливих жартів над оточуючими. Пам'ятайте – краще сміятися разом з друзями, ніж над ними.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогодні головне – це залишатися врівноваженим і зберігати позитивний погляд на речі. Пам'ятайте про тих, хто приносить жертви, щоб ви зірвалися з роботи непомітно!

РАК. 22 червня – 22 липня

Сьогодні ви будете в гарному настрої. Ви так захоплено і ефективно працюєте, що ваш бос почне звикати до цього. Намагаючись знайти важливу інформацію, ви будете приємно здивовані тим, що прямі футбольні трансляції відновляться ввечері.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Сьогодні вас чекає удача! Сьогодні надзвичайно продуктивний день – час з'їздити в продуктовий магазин, коли ваші колеги сплять на роботі.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

О, Діва! Ви прекрасні! Сьогодні ваша чуттєвість, ймовірно, спонукає вас до нетрадиційного і більш революційного підходу до життя. І ваші домашні оцінять це належним чином: купівля дюжини сортів пива, які ви принесете ввечері до футболу, зачарує всіх!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогодні не час мріяти про стабільність і спокій. Навколишні кинуться до вашої ніжної і піднесеної натури. Їм знадобляться як ваше вухо (ліве або праве – вирішите по ситуації), так і сильне плече. Будьте непохитні!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сьогоднішня спроба на роботі прискорити розпочате – почекає. Найкраще, що ви можете зробити для користі справи – це не напружуватися, а після ще більш розслабитися біля телевізора в перший день 1/4 фіналу Євро. До ночі напруга спаде – з української збірної все ясно, вона в Римі, а решта? Вони десь там.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

За велінням зірок спорту, саме сьогодні у Стрільців з'явиться унікальна можливість зробити рішучий крок до процвітання. Якщо щось і піде не так, немов м'яч з-під ніг в аут, то це не скасує прагнення Стрільців збагатитися казково. Шанс відпасує вам знову!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні Козерогам бажано виділити більше часу для себе. Прогулянка лісом, розслаблення у води, ввечері футбол по ТБ – це для вас! Життя прекрасне, а футбол вічний!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні Водоліям без почуття гумору не обійтися. Посмішка коханій людині допоможе утримати температуру відносин від надмірного перегріву. Нагадайте – наші-то грають завтра!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

День оптимізму. Ваші ідеї тільки на перший погляд фантастичні. Реальність спростує скепсис критиків.

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.

На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: