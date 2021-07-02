Ненудний гороскоп на 2 липня: сьогодні у Львів продуктивний день, а Скорпіонам не слід напружуватися

Посміхніться, не все так погано, як можна буде поговорити про це. О, як же не повезло збірної Англії з суперником в одній четвертій!
ОВЕН. 21 березня – 20 квітня
У Овнів в цей день посилиться почуття подяки до своїх близьких. Нові можливості розправлять крила фортуни над долею носіїв цього знака. У цей день категорично не рекомендується займатися парашутним спортом – пам'ятайте, багато хто з Овнів бояться висоти, а в стані стресу можна забути про витяжне кільце.
ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня
У цей день Тельцям слід утриматися від уїдливих жартів над оточуючими. Пам'ятайте – краще сміятися разом з друзями, ніж над ними.
БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня
Сьогодні головне – це залишатися врівноваженим і зберігати позитивний погляд на речі. Пам'ятайте про тих, хто приносить жертви, щоб ви зірвалися з роботи непомітно!
РАК. 22 червня – 22 липня
Сьогодні ви будете в гарному настрої. Ви так захоплено і ефективно працюєте, що ваш бос почне звикати до цього. Намагаючись знайти важливу інформацію, ви будете приємно здивовані тим, що прямі футбольні трансляції відновляться ввечері.
ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня
Сьогодні вас чекає удача! Сьогодні надзвичайно продуктивний день – час з'їздити в продуктовий магазин, коли ваші колеги сплять на роботі.
ДІВА. 24 серпня – 22 вересня
О, Діва! Ви прекрасні! Сьогодні ваша чуттєвість, ймовірно, спонукає вас до нетрадиційного і більш революційного підходу до життя. І ваші домашні оцінять це належним чином: купівля дюжини сортів пива, які ви принесете ввечері до футболу, зачарує всіх!
ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня
Сьогодні не час мріяти про стабільність і спокій. Навколишні кинуться до вашої ніжної і піднесеної натури. Їм знадобляться як ваше вухо (ліве або праве – вирішите по ситуації), так і сильне плече. Будьте непохитні!
СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада
Сьогоднішня спроба на роботі прискорити розпочате – почекає. Найкраще, що ви можете зробити для користі справи – це не напружуватися, а після ще більш розслабитися біля телевізора в перший день 1/4 фіналу Євро. До ночі напруга спаде – з української збірної все ясно, вона в Римі, а решта? Вони десь там.
СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня
За велінням зірок спорту, саме сьогодні у Стрільців з'явиться унікальна можливість зробити рішучий крок до процвітання. Якщо щось і піде не так, немов м'яч з-під ніг в аут, то це не скасує прагнення Стрільців збагатитися казково. Шанс відпасує вам знову!
КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня
Сьогодні Козерогам бажано виділити більше часу для себе. Прогулянка лісом, розслаблення у води, ввечері футбол по ТБ – це для вас! Життя прекрасне, а футбол вічний!
ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого
Сьогодні Водоліям без почуття гумору не обійтися. Посмішка коханій людині допоможе утримати температуру відносин від надмірного перегріву. Нагадайте – наші-то грають завтра!
РИБИ. 19 лютого – 20 березня
День оптимізму. Ваші ідеї тільки на перший погляд фантастичні. Реальність спростує скепсис критиків.
І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій.
На закуску – веселе відео з пляшками спонсорів на Євро-2020: