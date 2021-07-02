Нескучный гороскоп на 2 июля: сегодня у Львов продуктивный день, а Скорпионам не следует напрягаться

Улыбнитесь, не все так плохо, как можно будет поговорить об этом. О, как же не повезло сборной Англии с соперником в одной четвертой!
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
У Овнов в этот день усилится чувство благодарности к своим близким. Новые возможности расправят крылья фортуны над судьбой носителей этого знака. В этот день категорически не рекомендуется заниматься парашютным спортом – помните, многие из Овнов боятся высоты, а в состоянии стресса могут позабыть о вытяжном кольце.
ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая
В этот день Тельцам следует воздержаться от язвительных шуточек над окружающими. Помните – лучше смеяться вместе с друзьями, чем над ними.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
Сегодня главное – это оставаться уравновешенным и сохранять позитивный взгляд на вещи. Помните о тех, кто приносит жертвы, чтобы вы сорвались с работы незаметно!
РАК. 22 июня – 22 июля
Сегодня вы будете в хорошем настроении. Вы так увлеченно и эффективно работаете, что ваш босс начнет привыкать к этому. Пытаясь найти важную информацию, вы будете приятно удивлены тем, что прямые футбольные трансляции возобновятся вечером.
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Сегодня вас поджидает удача! Сегодня необычайно продуктивный день – время съездить в продуктовый магазин, когда ваши коллеги спят на работе.
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
О, дева! Вы прекрасны! Сегодня ваша чувственность, вероятно, подвигнет вас к нетрадиционному и более революционному подходу к жизни. И ваши домашние оценят это по достоинству: покупка дюжины сортов пива, которые вы принесете вечером к футболу, очарует всех!
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
Сегодня не время предаваться мечтам о стабильности и покое. Окружающие устремятся к вашей нежной и возвышенной натуре. Им понадобятся как ваше ухо (левое или правое – решите по ситуации), так и сильное плечо. Будьте непоколебимы!
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Сегодняшняя попытка на работе ускорить начатое – подождет. Лучшее, что вы можете сделать для пользы дела – это не напрягаться, а после еще более расслабиться у телевизора в первый день 1/4 финала Евро. К ночи напряжение спадет – с украинской сборной все ясно, она в Риме, а остальные? Они где-то там.
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
По велению звезд спорта, именно сегодня у Стрельцов появится уникальная возможность сделать решительный шаг к процветанию. Если что-то и пойдет не так, словно мяч из-под ног в аут, то это не отменит стремление Стрельцов обогатиться сказочно. Шанс отпасует вам снова!
КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января
Сегодня Козерогам желательно выделить больше времени для себя. Прогулка лесом, расслабление у воды, вечером футбол по ТВ – это для вас! Жизнь прекрасна, а футбол вечен!
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
Сегодня Водолеям без чувства юмора не обойтись. Улыбка любимому человеку поможет удержать температуру отношений от чрезмерного перегрева. Напомните – наши-то играют завтра!
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
День оптимизма. Ваши идеи только на первый взгляд фантастичны. Реальность опровергнет скепсис критиков.
И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.
На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: