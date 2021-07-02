Нескучный гороскоп на 2 июля: сегодня у Львов продуктивный день, а Скорпионам не следует напрягаться

Астрологический и спортивный прогноз на пятницу, 2 июля, для всех знаков зодиака. Сегодняшний день завершает паузу на Евро-2020. Футбол возвратился!

Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака / Фото: Reuters

Улыбнитесь, не все так плохо, как можно будет поговорить об этом. О, как же не повезло сборной Англии с соперником в одной четвертой!

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

У Овнов в этот день усилится чувство благодарности к своим близким. Новые возможности расправят крылья фортуны над судьбой носителей этого знака. В этот день категорически не рекомендуется заниматься парашютным спортом – помните, многие из Овнов боятся высоты, а в состоянии стресса могут позабыть о вытяжном кольце.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

В этот день Тельцам следует воздержаться от язвительных шуточек над окружающими. Помните – лучше смеяться вместе с друзьями, чем над ними.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодня главное – это оставаться уравновешенным и сохранять позитивный взгляд на вещи. Помните о тех, кто приносит жертвы, чтобы вы сорвались с работы незаметно!

РАК. 22 июня – 22 июля

Сегодня вы будете в хорошем настроении. Вы так увлеченно и эффективно работаете, что ваш босс начнет привыкать к этому. Пытаясь найти важную информацию, вы будете приятно удивлены тем, что прямые футбольные трансляции возобновятся вечером.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Сегодня вас поджидает удача! Сегодня необычайно продуктивный день – время съездить в продуктовый магазин, когда ваши коллеги спят на работе.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

О, дева! Вы прекрасны! Сегодня ваша чувственность, вероятно, подвигнет вас к нетрадиционному и более революционному подходу к жизни. И ваши домашние оценят это по достоинству: покупка дюжины сортов пива, которые вы принесете вечером к футболу, очарует всех!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодня не время предаваться мечтам о стабильности и покое. Окружающие устремятся к вашей нежной и возвышенной натуре. Им понадобятся как ваше ухо (левое или правое – решите по ситуации), так и сильное плечо. Будьте непоколебимы!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Сегодняшняя попытка на работе ускорить начатое – подождет. Лучшее, что вы можете сделать для пользы дела – это не напрягаться, а после еще более расслабиться у телевизора в первый день 1/4 финала Евро. К ночи напряжение спадет – с украинской сборной все ясно, она в Риме, а остальные? Они где-то там.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

По велению звезд спорта, именно сегодня у Стрельцов появится уникальная возможность сделать решительный шаг к процветанию. Если что-то и пойдет не так, словно мяч из-под ног в аут, то это не отменит стремление Стрельцов обогатиться сказочно. Шанс отпасует вам снова!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня Козерогам желательно выделить больше времени для себя. Прогулка лесом, расслабление у воды, вечером футбол по ТВ – это для вас! Жизнь прекрасна, а футбол вечен!

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня Водолеям без чувства юмора не обойтись. Улыбка любимому человеку поможет удержать температуру отношений от чрезмерного перегрева. Напомните – наши-то играют завтра!

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

День оптимизма. Ваши идеи только на первый взгляд фантастичны. Реальность опровергнет скепсис критиков.

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий.

На закуску – забавное видео с бутылками спонсоров на Евро-2020: