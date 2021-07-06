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Формула-1 залишилася без Гран-прі Австралії

Олег Люлька Олег Люлька
6 липня, 11:01
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Етап Королівських гонок, який мав відбутися в Мельбурні 19-21 листопада, скасували через вимогу влади Австралії щодо двотижневого карантину
Австралія в 2021-му - без Формули-1
Австралія в 2021-му - без Формули-1 / Фото: Twitter

Етап Формули-1 в Австралії цього року не відбудеться.

Про це повідомляє Twitter Королівських гонок.

Причиною стали обмеження, а також логістичні труднощі в зв'язку з коронавірусом. Головним каменем спотикання виявилася вимога влади Австралії про обов'язковий 14-денний карантин для всіх, хто прибуває в країну.

Етап Формули-1 в Мельбурні мав відбутися ще 19-21 березня, потім його перенесли на 19-21 листопада, а тепер його й зовсім викреслили з календаря змагань.

Крім того, буде скасовано австралійський етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів (MotoGP).

Нагадаємо, раніше в цьому році відмінили етап Формули-1 в Сінгапурі. Його замінив Гран-прі Туреччини.

Читайте також: Град розміром з горіх розбив машину відомого гонщика: вікон просто немає

Відзначимо, що нинішній сезон Формули-1 радує інтригою. Макс Ферстаппен на 32 бали випереджає чинного чемпіона Льюїса Гамільтона.

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О
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
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