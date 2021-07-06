Формула-1 залишилася без Гран-прі Австралії

Етап Формули-1 в Австралії цього року не відбудеться.
Про це повідомляє Twitter Королівських гонок.
Причиною стали обмеження, а також логістичні труднощі в зв'язку з коронавірусом. Головним каменем спотикання виявилася вимога влади Австралії про обов'язковий 14-денний карантин для всіх, хто прибуває в країну.
Етап Формули-1 в Мельбурні мав відбутися ще 19-21 березня, потім його перенесли на 19-21 листопада, а тепер його й зовсім викреслили з календаря змагань.
Крім того, буде скасовано австралійський етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів (MotoGP).
Нагадаємо, раніше в цьому році відмінили етап Формули-1 в Сінгапурі. Його замінив Гран-прі Туреччини.
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Відзначимо, що нинішній сезон Формули-1 радує інтригою. Макс Ферстаппен на 32 бали випереджає чинного чемпіона Льюїса Гамільтона.