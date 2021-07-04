Ферстаппен знову перемагає і відривається від Гамільтона в Формулі-1 Поділитися Копіювати лінк

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії і вже до 32 балів збільшив відрив від чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона – дивіться, як це було