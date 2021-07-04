Ферстаппен знову перемагає і відривається від Гамільтона в Формулі-1

Макс Ферстаппен знову перемагає / Фото: Reuters
У Шпільберзі на автодромі Ред Булл Ринг завершився Гран-прі Австрії Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл – Макс Ферстаппен, котрий стартував з поул-позішен. Друге місце посів гонщик Мерседеса Валттері Боттас, третім став пілот Макларена Ландо Норріс.
7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який представляє Мерседес, фінішував лише четвертим. А син Міхаеля Шумахера Мік посів 18-у сходинку.
Формула 1. Гран-прі Австрії
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- 2. Валттері Боттас (Мерседес) + 17,973
- 3. Ландо Норріс (Макларен) + 20,019
- 4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) + 46,452
- 5. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) + 57,144
- 6. Серхіо Перес (Ред Булл) + 57,915
- 7. Даніель Ріккардо (Макларен) + 1.00,395
- 8. Шарль Леклер (Феррарі) + 1.01,195
- 9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) + 1.01,844
- 10. Фернандо Алонсо (Альпін) + 1 коло
- 11. Джордж Расселл (Вільямс) + 1 коло
- 12. Юкі Цунода (Альфа Таурі) + 1 коло
- 13. Ленс Стролл (Астон Мартін) + 1 коло
- 14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) + 1 коло
- 15. Ніколас Латіфі (Вільямс) + 1 коло
- 16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) + 1 коло
- 17. Себастьян Феттель (Астон Мартін) + 1 коло
- 18. Мік Шумахер (Хаас) + 2 кола
- 19. Микита Мазепин (Хаас) + 2 кола
- Естебан Окон (Альпін) – зійшов на 1-му колі
Отже, Макс Ферстаппен в особистому заліку збільшив відрив від Льюїса Гамільтона вже до 32 очок.