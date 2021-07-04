3 липня 19:00 Відео
Чехія 1
Данія 2
3 липня 22:00 Відео
Україна 0
Англія 4
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Ферстаппен знову перемагає і відривається від Гамільтона в Формулі-1

Олег Люлька Олег Люлька
4 липня, 18:29
Копіювати лінк
Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії і вже до 32 балів збільшив відрив від чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона – дивіться, як це було
Макс Ферстаппен знову перемагає
Макс Ферстаппен знову перемагає / Фото: Reuters

У Шпільберзі на автодромі Ред Булл Ринг завершився Гран-прі Австрії Формули-1. Переможцем гонки став пілот Ред Булл – Макс Ферстаппен, котрий стартував з поул-позішен. Друге місце посів гонщик Мерседеса Валттері Боттас, третім став пілот Макларена Ландо Норріс.

7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який представляє Мерседес, фінішував лише четвертим. А син Міхаеля Шумахера Мік посів 18-у сходинку.

Формула 1. Гран-прі Австрії

  • 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  • 2. Валттері Боттас (Мерседес) + 17,973
  • 3. Ландо Норріс (Макларен) + 20,019
  • 4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) + 46,452
  • 5. Карлос Сайнс-молодший (Феррарі) + 57,144
  • 6. Серхіо Перес (Ред Булл) + 57,915
  • 7. Даніель Ріккардо (Макларен) + 1.00,395
  • 8. Шарль Леклер (Феррарі) + 1.01,195
  • 9. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) + 1.01,844
  • 10. Фернандо Алонсо (Альпін) + 1 коло
  • 11. Джордж Расселл (Вільямс) + 1 коло
  • 12. Юкі Цунода (Альфа Таурі) + 1 коло
  • 13. Ленс Стролл (Астон Мартін) + 1 коло
  • 14. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) + 1 коло
  • 15. Ніколас Латіфі (Вільямс) + 1 коло
  • 16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) + 1 коло
  • 17. Себастьян Феттель (Астон Мартін) + 1 коло
  • 18. Мік Шумахер (Хаас) + 2 кола
  • 19. Микита Мазепин (Хаас) + 2 кола
  • Естебан Окон (Альпін) – зійшов на 1-му колі

Отже, Макс Ферстаппен в особистому заліку збільшив відрив від Льюїса Гамільтона вже до 32 очок.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної

53 900 м
Олександр Зінченко
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 3 липня
1:2
Відео Про матч
0:4
Відео Про матч
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на:
Середа, 7 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти