Град з горіх розбив машину відомого гонщика: вікон просто немає

Пілот команди Формули-1 Альфа Ромео Кімі Райкконен показав, який сильний град пройшов у Фінляндії і не пошкодував його особистий автомобіль

Кімі Райкконен з дружиною / Фото: Instagram

Ветеран Формули-1, 41-річний пілот команди Альфа Ромео Кімі Райкконен показав, який сильний град пройшов у нього вдома в Фінляндії. Найсильніше постраждав особистий автомобіль гонщика. Раніше ми повідомляли, що Ферстаппен виграв Штирію і пішов у відрив від Хемілтона.

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На своїй сторінці в Instagram Райкконен виклав відео з сильною зливою і градом, який розміром з горіх. А також показав, наскільки сильно постраждала його машина. На відео видно, що у хетчбека розбиті вікна, а також з'явилися вм'ятини на капоті.

На одному з відео в Сторіс Кімі написав: Альфа Ромео, можна нам завтра провести швидкий піт-стоп на заводі?". І незабаром йому відповіли, що без проблем все відремонтують.

Нещодавно Райкконен зізнався, що ще не прийняв рішення про своє майбутнє. Контракт фінського гонщика з командою закінчується після закінчення сезону. Після чого його місце може зайняти молодий гонщик Хааса Мік Шумахер.

Раніше Шумахер вилетів з дороги і розбив машину у Франції.