29 червня 26’
Англія 0
Німеччина 0
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
2 липня 19:00
Швейцарія --
Іспанія --
2 липня 22:00
Бельгія --
Італія --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Град з горіх розбив машину відомого гонщика: вікон просто немає

Олена Павлова Олена Павлова
29 червня, 18:58
Копіювати лінк
Пілот команди Формули-1 Альфа Ромео Кімі Райкконен показав, який сильний град пройшов у Фінляндії і не пошкодував його особистий автомобіль
Кімі Райкконен з дружиною
Кімі Райкконен з дружиною / Фото: Instagram

Ветеран Формули-1, 41-річний пілот команди Альфа Ромео Кімі Райкконен показав, який сильний град пройшов у нього вдома в Фінляндії. Найсильніше постраждав особистий автомобіль гонщика. Раніше ми повідомляли, що Ферстаппен виграв Штирію і пішов у відрив від Хемілтона.

Читайте також: Такого ви ще не бачили: художник робить портрети зірок із печаток і слів

На своїй сторінці в Instagram Райкконен виклав відео з сильною зливою і градом, який розміром з горіх. А також показав, наскільки сильно постраждала його машина. На відео видно, що у хетчбека розбиті вікна, а також з'явилися вм'ятини на капоті.

На одному з відео в Сторіс Кімі написав: Альфа Ромео, можна нам завтра провести швидкий піт-стоп на заводі?". І незабаром йому відповіли, що без проблем все відремонтують.

Нещодавно Райкконен зізнався, що ще не прийняв рішення про своє майбутнє. Контракт фінського гонщика з командою закінчується після закінчення сезону. Після чого його місце може зайняти молодий гонщик Хааса Мік Шумахер.

Раніше Шумахер вилетів з дороги і розбив машину у Франції.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

14 600 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 29 червня
0:0 (26’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Пʼятниця, 2 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти