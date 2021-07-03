Фанат збірної України посів останнє місце в кваліфікації Гран-прі Формули-1

У Шпільберзі пройшла кваліфікація Гран-прі Австрії чемпіонату Формули-1. Поул-позицію завоював лідер чемпіонату Макс Ферстаппен. А ось семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон стартуватиме лише четвертим.
Російський гонщик Нікіта Мазепін за підсумками кваліфікації зайняв останнє місце. Раніше він зізнався, що вболіває за збірну України на Євро-2020.
Результати кваліфікації Гран-прі Австрії
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,720
2. Ландо Норріс (Макларен) – +0,048
3. Серхіо Перес (Ред Булл) – +0,270
4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +0,294
5. Валттері Боттас (Мерседес) – +0,329
6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +0,387
7. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +0,553
8. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +0,850
9. Джордж Расселл (Вільямс) – +0,871
10. Ленс Стролла (Астон Мартін) +0,890
Не пройшли в третій сегмент:
11. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.04,559
12. Шарль Леклер (Феррарі) – 1.04,600
13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.04,719
14. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1.04,856
15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.05,083
Не пройшли в другий сегмент:
16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,009
17. Естебан Вікон (Альпін) – 1.05,051
18. Ніколас Латіфа (Вільямс) – 1.05,195
19. Мік Шумахер (Хаас) – 1.05,427
20. Нікіта Мазепін (Хаас) – 1.05,951