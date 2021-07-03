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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Фанат збірної України посів останнє місце в кваліфікації Гран-прі Формули-1

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 липня, 17:29
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Поул-позицію на Гран-прі Австрії виграв лідер чемпіонату Формули-1 Макс Ферстаппен, а Нікіта Мазепін зайняв лише останнє місце
Мазепін фінішував 20-м в кваліфікації
Мазепін фінішував 20-м в кваліфікації

У Шпільберзі пройшла кваліфікація Гран-прі Австрії чемпіонату Формули-1. Поул-позицію завоював лідер чемпіонату Макс Ферстаппен. А ось семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон стартуватиме лише четвертим.

Російський гонщик Нікіта Мазепін за підсумками кваліфікації зайняв останнє місце. Раніше він зізнався, що вболіває за збірну України на Євро-2020.

Результати кваліфікації Гран-прі Австрії

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,720
2. Ландо Норріс (Макларен) – +0,048
3. Серхіо Перес (Ред Булл) – +0,270
4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +0,294
5. Валттері Боттас (Мерседес) – +0,329
6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +0,387
7. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +0,553
8. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +0,850
9. Джордж Расселл (Вільямс) – +0,871
10. Ленс Стролла (Астон Мартін) +0,890

Не пройшли в третій сегмент:

11. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.04,559
12. Шарль Леклер (Феррарі) – 1.04,600
13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.04,719
14. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1.04,856
15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.05,083

Не пройшли в другий сегмент:

16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,009
17. Естебан Вікон (Альпін) – 1.05,051
18. Ніколас Латіфа (Вільямс) – 1.05,195
19. Мік Шумахер (Хаас) – 1.05,427
20. Нікіта Мазепін (Хаас) – 1.05,951

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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Субота, 3 липня
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