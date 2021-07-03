Фанат збірної України посів останнє місце в кваліфікації Гран-прі Формули-1

Поул-позицію на Гран-прі Австрії виграв лідер чемпіонату Формули-1 Макс Ферстаппен, а Нікіта Мазепін зайняв лише останнє місце

Мазепін фінішував 20-м в кваліфікації

У Шпільберзі пройшла кваліфікація Гран-прі Австрії чемпіонату Формули-1. Поул-позицію завоював лідер чемпіонату Макс Ферстаппен. А ось семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон стартуватиме лише четвертим.

Російський гонщик Нікіта Мазепін за підсумками кваліфікації зайняв останнє місце. Раніше він зізнався, що вболіває за збірну України на Євро-2020.

Результати кваліфікації Гран-прі Австрії

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.03,720

2. Ландо Норріс (Макларен) – +0,048

3. Серхіо Перес (Ред Булл) – +0,270

4. Льюїс Хемілтон (Мерседес) – +0,294

5. Валттері Боттас (Мерседес) – +0,329

6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) – +0,387

7. Юкі Цунода (Альфа Таурі) – +0,553

8. Себастьян Феттель (Астон Мартін) – +0,850

9. Джордж Расселл (Вільямс) – +0,871

10. Ленс Стролла (Астон Мартін) +0,890

Не пройшли в третій сегмент:

11. Карлос Сайнс (Феррарі) – 1.04,559

12. Шарль Леклер (Феррарі) – 1.04,600

13. Даніель Ріккардо (Макларен) – 1.04,719

14. Фернандо Алонсо (Альпін) – 1.04,856

15. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) – 1.05,083

Не пройшли в другий сегмент:

16. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) – 1.05,009

17. Естебан Вікон (Альпін) – 1.05,051

18. Ніколас Латіфа (Вільямс) – 1.05,195

19. Мік Шумахер (Хаас) – 1.05,427

20. Нікіта Мазепін (Хаас) – 1.05,951