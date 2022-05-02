Більше не брати! Олімпійський чемпіон зробив гучну заяву

Олександр Абраменко категорично висловився про нинішні відносини між українським та російським народами

Абраменко вражений пропагандою в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 та срібний призер Пекіна-2022 Олександр Абраменко вважає, що колишні відносини між Україною та Росією повернути буде нереально. Більш того, фристайліст упевнений, що світ більше не повинен називати українців та росіян братніми народами.

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Російська пропаганда настільки відрізала свій народ від реальності, що люди просто готові знищувати українців просто так. Олександр Абраменко не розуміє як у сучасному світі доступних технологій можна довіряти лише телевізору. Свої думки про те, що відбувається, український герой Пекіна-2022 поділився з ютуб-каналом Xsport.

"Я так розумію, що у Росії так довго була пропаганда, навіть так довго людей тримали у страху, що більшість просто боїться називати речі своїми іменами. Але насправді, гадаю, більшість підтримує те, що відбувається. Братські народи України та Росії? Думаю, що люди не мають права так казати після того, що відбувається зараз між нашими країнами", – заявив Олександр Абраменко.

Росіянин Буров і українець Абраменко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на Олімпіаді в Пекіні Олександр Абраменко потрапив у обійми російського фристайліста Іллі Бурова після вирішальної спроби у фіналі змагань. Свої емоції українець на той момент виправдав спортивним вітанням, а за тиждень Росія вторглася в Україну.