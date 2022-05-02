Больше не братья! Олимпийский чемпион сделал громкое заявление

Александр Абраменко категорически высказался о нынешних отношениях между украинским и русским народами

Абраменко поражен пропагандой в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 Александр Абраменко считает, что прежние отношения между Украиной и Россией вернуть будет нереально. Более того, фристайлист уверен, что мир больше не должен называть украинцев и русских братскими народами.

Медаль завоевали – пора и отдохнуть / Фото: REUTERS

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Российская пропаганда настолько отрезала свой народ от реальности, что люди просто готовы уничтожать украинцев просто так. Александр Абраменко не понимает, как в современном мире доступных технологий возможно доверять только телевизору. Своими мыслями о происходящем украинский герой Пекина-2022 поделился с ютуб-каналом Xsport.

"Я так понимаю, что в России так долго была пропаганда, даже так долго людей держали в страхе, что большинство просто боится называть вещи своими именами. Но на самом деле, думаю, большинство поддерживает происходящее. Братские народы Украины и России? Думаю, что люди не имеют права так говорить после того, что происходит сейчас между нашими странами", - заявил Александр Абраменко.

Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Getty Images

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине, Александр Абраменко попал в объятия российского фристайлиста Ильи Бурова после решающей попытки в финале соревнований. Свои эмоции украинец в тот момент оправдал спортивным поздравлением, а через неделю Россия вторглась в Украину.