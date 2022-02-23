В'язниця для оточення Валієвої вже ближче: новий хід США

У США не мають наміру спускати на гальмах справу щодо кримінального переслідування осіб, які нашпигували Камілу Валієву допінгом

Каміла Валієва і її тренерка Етері Тутберідзе / Фото: Колаж: Сьогодні

У США мають намір надати дозвіл на проживання інформаторам у справі про допінг у Росії. Відповідний законопроєкт на розгляд Конгресу подав конгресмен Стів Коен.

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Про це повідомила Американська антидопінгова агенція (USADA) у себе в Twitter.

"Ми повинні бути поруч зі сміливими людьми, які готові ризикнути своїм благополуччям, щоб захистити чистий спорт, права спортсменів та принципи чесної гри", – заявив глава USADA Тревіс Тайгерт.

Нагадаємо, за попередні махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді-2022 виступали без прапора, гімну та назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

Проте їхні допінг-злочини навіть у цьому статусі продовжились. Під час Ігор-2022 стало відомо, що 15-річна Каміла Валієва погоріла на триметазидині.

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Каміла Валієва стала головною антигероїнею Олімпіади-2022 / Фото: REUTERS

Тепер РОК можуть позбавити золота Олімпіади-2022, за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

При цьому Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

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А її оточенню, що нашпигувало спортсменку забороненими речовинами, світить в'язниця за "законом Родченкова". Останнє покарання й ініціюють у США.