Тюрьма для окружения Валиевой ближе: новый ход США

В США не намерены спускать на тормозах дело по уголовному преследованию лиц, накачавших Камилу Валиеву допингом

Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе / Фото: Коллаж: Сегодня

В США намерены предоставить вид на жительство информаторам по делу о допинге в России. Соответствующий законопроект на рассмотрение Конгресса представил конгрессмен Стив Коэн.

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Об этом сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA) у себя в Twitter.

"Мы обязаны быть рядом со смелыми людьми, которые готовы рискнуть своим благополучием, чтобы защитить чистый спорт, права спортсменов и принципы честной игры", – заявил глава USADA Трэвис Тайгерт.

Напомним, в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне на Олимпиаде-2022 выступали без флага, гимна и названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

Тем не менее их допинг-преступления даже в этом статусе продолжились. По ходу Игр-2022 стало известно, что 15-летняя Камила Валиева погорела на триметазидине.

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Камила Валиева стала главным антигероем Олимпиады-2022 / Фото: REUTERS

Теперь РОК могут лишить золота Олимпиады-2022, с помощью Валиевой добытого в командном турнире фигуристов.

При этом Валиевой грозит двухлетняя дисквалификация.

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А ее окружению, накачавшему спортсменку запрещенными веществами, светит тюрьма по "закону Родченкова". Последнее наказание как раз и инициируют в США.