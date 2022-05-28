М'яч із фіналу Ліги чемпіонів продадуть заради України

М'яч, яким гратимуть Ліверпуль та Реал, після матчу виставлять на аукціон, а всі виручені гроші підуть на допомогу українським біженцям

Зібрані кошти підуть людям, які покинули свій дім / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні на "Стад де Франс" відбудеться фінал Ліги чемпіонів. Наш сайт веде трансляцію матчу Ліверпуль – Реал.

Напередодні було представлено офіційний м'яч матчу. На ньому написано слово "світ" українською та англійською мовами.

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Після фіналу м'яч із матчу буде виставлений на аукціон, повідомляє УЄФА. Виручені кошти підуть на рахунок Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб допомогти захистити українських людей, які змушені залишити свій дім через війну.

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У букмекерських конторах фаворитом фіналу Ліги чемпіонів є Ліверпуль. Коефіцієнт на тріумф "червоних" дорівнює – 1.58, тоді як на мадридців – 2.50. У відсотковому співвідношенні – 61% на 39%.