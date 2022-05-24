На м'ячі фіналу Ліги чемпіонів написали українське слово

Спілка європейських футбольних асоціацій представила м'яч для фінального матчу Ліги чемпіонів. На м'ячі написано слово "мир" українською та англійською мовами.
Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 28 травня, на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа. Трофей розіграють Реал та Ліверпуль.
THE CHAAAAAAAAAAMPIONS- adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022
We proudly present official match ball для the final ofthe UEFA @ChampionsLeague . pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2
Ось так виглядали м'ячі фіналу Ліги чемпіонів різних років:
Нагадаємо, фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Проте його було перенесено після початку війни в Україні.
Раніше стало відомо, що американська співачка кубинського походження Каміла Кабельо виступить на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні "Стад де Франс".