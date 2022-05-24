На м'ячі фіналу Ліги чемпіонів написали українське слово

Реал і Ліверпуль гратимуть 28 травня м'ячем, на якому написано "мир" українською та англійською мовами

Фінал Ліги чемпіонів пройде 28 травня

Спілка європейських футбольних асоціацій представила м'яч для фінального матчу Ліги чемпіонів. На м'ячі написано слово "мир" українською та англійською мовами.

Реклама

Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 28 травня, на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа. Трофей розіграють Реал та Ліверпуль.

THE CHAAAAAAAAAAMPIONS



We proudly present official match ball для the final ofthe UEFA @ChampionsLeague . pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2 - adidas Football (@adidasfootball) May 24, 2022

Ось так виглядали м'ячі фіналу Ліги чемпіонів різних років:

Реклама

Нагадаємо, фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Проте його було перенесено після початку війни в Україні.

Раніше стало відомо, що американська співачка кубинського походження Каміла Кабельо виступить на церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів на стадіоні "Стад де Франс".