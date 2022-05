На м'ячі фіналу Ліги чемпіонів написали українське слово

Спілка європейських футбольних асоціацій представила м'яч для фінального матчу Ліги чемпіонів. На м'ячі написано слово "мир" українською та англійською мовами.

Фінальний матч Ліги чемпіонів відбудеться у суботу, 28 травня, на стадіоні "Стад де Франс" у передмісті Парижа. Трофей розіграють Реал та Ліверпуль.

THE CHAAAAAAAAAAMPIONS



We proudly present official match ball для the final ofthe UEFA @ChampionsLeague . pic.twitter.com/3lMQOwM5Q2