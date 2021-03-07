Стінка на стінку! 10-річні хокеїсти влаштували масову бійку на льоду

Хокеїсти ХК "Південний Урал" і "Сармати", 2011 року народження, влаштували масову бійку на льоду під час турніру першості Оренбурзької області. Матч відбувався в селищі Пригородне.
Читайте також: "Як же це підло, Саню!" Російський хокеїст Овечкін засадив американцеві ключкою між ніг
Ролик з бійкою виклав у соцмережах один з батьків гравців і підписав: "Стінка на стінку".
Усе почалося з того, що хокеїст порушив правила, після чого обидві команди почали з'ясовувати стосунки в льодовому побоїщі. У масовій бійці взяли участь і воротарі обох команд. Били і лежачих.
На кадрах видно, як 10-річні хокеїсти кидають на лід ключки і приєднуються до "рубанки". За якийсь час до хокеїстів підбігають тренери і суддя, які й розбороняють дітей.
Читайте також: Тест: дізнайся більше про хокей за цікавим фактом
Раніше ми писали про жахливу травму дитини: юному хокеїстові зламали хребет на Кубку Москви серед гравців до 10 років. Хлопчик став жертвою силового прийому.
Дивіться, як грає в хокей Володимир Кличко
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк