Стінка на стінку! 10-річні хокеїсти влаштували масову бійку на льоду

Матч в Оренбурзькій області перетворився на "рубанку" – дивіться, як це було

Хокеїсти ХК "Південний Урал" і "Сармати", 2011 року народження, влаштували масову бійку на льоду під час турніру першості Оренбурзької області. Матч відбувався в селищі Пригородне.

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Ролик з бійкою виклав у соцмережах один з батьків гравців і підписав: "Стінка на стінку".

Усе почалося з того, що хокеїст порушив правила, після чого обидві команди почали з'ясовувати стосунки в льодовому побоїщі. У масовій бійці взяли участь і воротарі обох команд. Били і лежачих.

На кадрах видно, як 10-річні хокеїсти кидають на лід ключки і приєднуються до "рубанки". За якийсь час до хокеїстів підбігають тренери і суддя, які й розбороняють дітей.

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Бійка юних хокеїстів / Фото: YouTube

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