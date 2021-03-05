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На це боляче дивитися: воротар НХЛ отримав "чоловічу" травму і не зміг встати

5 березня, 12:06

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Росіянин Ігор Шестьоркін в матчі за "Нью-Йорк Рейнджерс" пошкодив пах

Неприємний епізод трапився минулої ночі в грі регулярного чемпіонату НХЛ між "Нью-Джерсі Девілз" і "Нью-Йорк Рейнджерс". Російський воротар "рейнджерів" Ігор Шестьоркін, намагаючись відбити шайбу після кидка суперника, отримав травму паху.

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Тим часом, помер батько Уейна Гретцкі – найкращого хокеїста в історії. Він був українцем.

Інцидент стався в третьому періоді, коли двоє суперників вийшли на кіпера з Нью-Йорка, і йому довелося демонструвати свою розтяжку. Шайба пролетіла над воріт, а Шестьоркін упав на лід від болю і обхопив голову руками.

25-річний москвич не зміг самостійно покинути лід і пішов лише за допомогою партнерів. У цей момент його обличчя спотворювали гримаса болю.

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На 55-й хвилині Шестьоркіна замінив його співвітчизник болгарського походження Олександр Георгієв. А саму зустріч гості з Нью-Йорка виграли з рахунком 6:1. Правда, в своєму дивізіоні з восьми команд "Рейнджерс" займають лише шосте місце, а "Девілз" – сьоме.

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