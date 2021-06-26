Надувний трап зірвав виліт збірної Чехії: курйоз на Євро-2020

Літак зі збірною Чехії на борту змушений був перенести виліт через систему аварійного трапа, яка випадково спрацювала. Надувний трап спрацював в самий невідповідний момент

Збірна Чехії не змогла вчасно вилетіти через трап / Фото: Reuters, Twitter

Збірна Чехії зіткнулася з комічною неприємністю під час вильоту команди в Будапешт на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Нідерландів. Виліт літака затримали... через випадково надутий аварійний трап. Але це ще нічого, ось французи замість Будапешта полетіли в Бухарест.

"У мене були затримки рейсів, переїзди, навіть скасування через коронавірус. Але не летіти через випадково надутий трап – це вперше", – написав у Twitter гравець чеської збірної Алекс Крал.

Чехія та Нідерланди зустрінуться в 1/8 фіналу в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" в неділю, 27 червня. Початок зустрічі – о 19:00. Раніше ми писали, що потрібно знати про матчі плей-офф Євро-2020.

Також ми писали, що португальці смішно розіграли французького вболівальника. Французькому вболівальнику замінили прапор рідної країни на стяг Португалії, поки він вибирав сувеніри. Чоловік боявся, що у нього вкрали гаманець, але це виявився звичайний розіграш.