26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Надувний трап зірвав виліт збірної Чехії: курйоз на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 13:47
Копіювати лінк
Літак зі збірною Чехії на борту змушений був перенести виліт через систему аварійного трапа, яка випадково спрацювала. Надувний трап спрацював в самий невідповідний момент
Збірна Чехії не змогла вчасно вилетіти через трап
Збірна Чехії не змогла вчасно вилетіти через трап / Фото: Reuters, Twitter

Збірна Чехії зіткнулася з комічною неприємністю під час вильоту команди в Будапешт на матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Нідерландів. Виліт літака затримали... через випадково надутий аварійний трап. Але це ще нічого, ось французи замість Будапешта полетіли в Бухарест.

"У мене були затримки рейсів, переїзди, навіть скасування через коронавірус. Але не летіти через випадково надутий трап – це вперше", – написав у Twitter гравець чеської збірної Алекс Крал.

Чехія та Нідерланди зустрінуться в 1/8 фіналу в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" в неділю, 27 червня. Початок зустрічі – о 19:00. Раніше ми писали, що потрібно знати про матчі плей-офф Євро-2020.

Також ми писали, що португальці смішно розіграли французького вболівальника. Французькому вболівальнику замінили прапор рідної країни на стяг Португалії, поки він вибирав сувеніри. Чоловік боявся, що у нього вкрали гаманець, але це виявився звичайний розіграш.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Енерджайзер дня!
Hell

Олександр
Зінченко

Україна
Мімішне фото!
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Фанати!
Hell

Збірна
Нідерландів

Фанати Нідерландів
Favbet стрим
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти