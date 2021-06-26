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Уэльс --
Дания --
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Италия --
Австрия --
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Нидерланды --
Чехия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Надувной трап сорвал вылет сборной Чехии: курьез на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
26 июня, 13:47
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Самолет со сборной Чехии на борту вынужден был перенести вылет из-за случайно сработавшей системы аварийного трапа. Надувной трап сработал в самый неподходящий момент
Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь из-за трапа
Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь из-за трапа / Фото: Reuters, Twitter

Сборная Чехии столкнулась с комической неприятностью во время вылета команды в Будапешт на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. Вылет самолета задержали… из-за случайно надутого аварийного трапа. Но это еще ничего, вот французы вместо Будапешта улетели в Бухарест.

"У меня были задержки рейсов, переезды, даже отмены из-за коронавируса. Но не лететь из-за случайно надутого трапа – это впервые", – написал в Twitter игрок чешской сборной Алекс Крал.

Чехия и Нидерланды встретятся в 1/8 финала в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" в воскресенье, 27 июня. Начало встречи – в 19:00. Ранее мы писали, что нужно знать о матчах плей-офф Евро-2020.

Также мы писали, что португальцы смешно разыграли французского болельщика. Французскому болельщику заменили флаг родной страны на стяг Португалии, пока он выбирал сувениры. Мужчина боялся, что у него украли кошелек, но это оказался обычный розыгрыш.

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A
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C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
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22:00
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