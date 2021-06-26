Надувной трап сорвал вылет сборной Чехии: курьез на Евро-2020

Самолет со сборной Чехии на борту вынужден был перенести вылет из-за случайно сработавшей системы аварийного трапа. Надувной трап сработал в самый неподходящий момент

Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь из-за трапа / Фото: Reuters, Twitter

Сборная Чехии столкнулась с комической неприятностью во время вылета команды в Будапешт на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов. Вылет самолета задержали… из-за случайно надутого аварийного трапа. Но это еще ничего, вот французы вместо Будапешта улетели в Бухарест.

"У меня были задержки рейсов, переезды, даже отмены из-за коронавируса. Но не лететь из-за случайно надутого трапа – это впервые", – написал в Twitter игрок чешской сборной Алекс Крал.

Чехия и Нидерланды встретятся в 1/8 финала в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" в воскресенье, 27 июня. Начало встречи – в 19:00. Ранее мы писали, что нужно знать о матчах плей-офф Евро-2020.

Также мы писали, что португальцы смешно разыграли французского болельщика. Французскому болельщику заменили флаг родной страны на стяг Португалии, пока он выбирал сувениры. Мужчина боялся, что у него украли кошелек, но это оказался обычный розыгрыш.