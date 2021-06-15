Не Хаві і не Іньєста: в Іспанії після фіаско усвідомили, хто був справжнім лідером збірної

В Іспанії зрозуміли, що матчі виграються не завдяки володінню м'ячем у центрі поля, а грі в чужому штрафному майданчику. Краще за всіх з цим справлявся Давід Вілья

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Вчорашня невдача збірної Іспанії у матчі проти Швеції, а нічию на старті Євро-2020 іспанці по-іншому і не сприймають, відкрила очі на деякі тонкощі гри національної команди.

"Не Хаві, не Іньєста, хорошим хлопцем був Давід Вілья, і ми не усвідомлювали цього до вчорашнього дня. Фактично, вже на останньому великому турнірі, чемпіонаті світу в Росії, в матчі восьми мільйонів передач в "Лужниках" проти господарів ми почали сумувати за ним. Футбол вигравався в штрафних майданчиках, а не в середині поля", – написав журналіст Marca Рауль Варела.

/ Фото: Getty Images

Давід Вілья виступав за збірну Іспанії з 2007 по 2017 рік. Він забив 59 м'ячів і є найкращим бомбардиром національної команди в історії.

Як ми писали раніше, Іспанія встановила кілька рекордів на Євро, але не впоралася зі Швецією. Підопічні Луїса Енріке зробили 419 передач в першому таймі, чого ніколи раніше не фіксували у фінальній частині чемпіонатів Європи з футболу.