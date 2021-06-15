Не Хави и не Иньеста: в Испании после фиаско осознали, кто был настоящим лидером сборной

В Испании поняли, что матчи выигрываются не благодаря владению мячом в центре поля, а игре в чужой штрафной площади. Лучше всех с этим справлялся Давид Вилья

/ Фото: Getty Images

Вчерашняя неудача сборной Испании в матче против Швеции, а ничью на старте Евро-2020 испанцы по-другому и не воспринимают, открыла глаза на некоторые тонкости игры национальной команды.

"Не Хави, не Иньеста, хорошим парнем был Давид Вилья, и мы не осознавали этого до вчерашнего дня. Фактически, уже на последнем крупном турнире, чемпионате мира в России, в матче восьми миллионов передач в "Лужниках" против хозяев мы начали скучать за ним. Футбол выигрывался в штрафных площадках, а не в середине поля", – написал журналист Marca Рауль Варела.

Давид Вилья / Фото: Getty Images

Давид Вилья выступал за сборную Испании с 2007 по 2017 год. Он наколотил 59 мячей и является лучшим бомбардиром национальной команды в истории.

Как мы писали ранее, Испания установила несколько рекордов на Евро, но не справилась со Швецией. Подопечные Луиса Энрике сделали 419 передач в первом тайме, чего никогда раньше не фиксировали в финальной части чемпионатов Европы по футболу.