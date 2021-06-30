Динамо отримає мільйони за травму Бєсєдіна на Євро-2020: скільки заплатить УЄФА

Київський клуб отримає грошову компенсацію за втрату Артема Бєсєдіна на тривалий строк. Через пошкодження в матчі Євро-2020 нападник вибув на 6 місяців

Артем Бесєдін отримує допомогу в матчі зі Швецією / Фото: Reuters

3 липня в Римі у 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України зустрінеться з Англією. Але боротися з британцями команді Шевченка доведеться без травмованого Артема Бєсєдіна. Нападник Динамо отримав жахливу травму в поєдинку 1/8 фіналу зі Швецією (2:1). Після обстеження в Києві повідомили, що лікування та відновлення Бєсєдіна триватеме півроку.

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За словами лікаря Динамо Андрія Шморгуна, у Бєсєдіна від удару прямою ногою "трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала значну травму". Попередньо футболістові доведеться пройти консервативне лікування. А київський клуб повинен отримати значні виплати.

Артем Бєсєдін, моторошна травма на Євро-2020 / Фото: Reuters

Згідно з правилами УЄФА, Динамо отримає грошову компенсацію за травму Бєсєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав пошкодження в матчі Євро, вибуває на строк понад 28 днів. День відновлення гравця коштує 20 548 євро. Тобто за півроку або 180 днів Динамо має надійти близько 3,7 млн євро.

Артем Бєсєдін залишає поле в супроводі лікарів / Фото: Reuters

Раніше повідомлялось, що Барселона за травму Усмана Дембеле отримає близько 2,5 млн євро. Француз вибув на чотири місяці.