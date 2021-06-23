23 червня 31’
Швеція 1
Польща 0
23 червня 32’
Словаччина 0
Іспанія 1
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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Барселона отримає мільйони за травму свого гравця на Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 червня, 18:36
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Гравець збірної Франції Усман Дембеле отримав пошкодження під час поєдинку проти Угорщини і тепер пропустить близько чотирьох місяців
Усман Дембеле в матчі проти Угорщини
Усман Дембеле в матчі проти Угорщини / Фото: Reuters

Французький півзахисник Барселони Усман Дембеле найближчим часом перенесе операцію на стегні і пропустить старт наступного сезону в Іспанії і Лізі чемпіонів. Дембеле отримав пошкодження в матчі Євро-2020 з Угорщиною.

Відновлення француза займе близько чотирьох місяців. А згідно з правилами ФІФА, клуби отримують компенсацію за травму гравця під час перебування у збірній на час ігор і турнірів, включених до міжнародного календаря.

Виплати йдуть у тому випадку, якщо футболіст вибуває на строк понад 28 днів. Максимальна оплата – за рік (7,5 млн євро) простою із розрахунку 20 548 євро за день. Отже, якщо Дембеле пропустить близько чотирьох місяців, Барселона отримає приблизно 2,5 млн євро.

Нагадаємо, що сьогодні французи зіграють заключний матч групового етапу. Дивіться онлайн трансляцію матчу Португалія – Франція і стрім поєдинку на каналі ТуМатч.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
1:0 (31’)
Дивись на: Трансляція
0:1 (32’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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