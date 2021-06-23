Барселона отримає мільйони за травму свого гравця на Євро-2020

Гравець збірної Франції Усман Дембеле отримав пошкодження під час поєдинку проти Угорщини і тепер пропустить близько чотирьох місяців

Усман Дембеле в матчі проти Угорщини / Фото: Reuters

Французький півзахисник Барселони Усман Дембеле найближчим часом перенесе операцію на стегні і пропустить старт наступного сезону в Іспанії і Лізі чемпіонів. Дембеле отримав пошкодження в матчі Євро-2020 з Угорщиною.

Відновлення француза займе близько чотирьох місяців. А згідно з правилами ФІФА, клуби отримують компенсацію за травму гравця під час перебування у збірній на час ігор і турнірів, включених до міжнародного календаря.

Виплати йдуть у тому випадку, якщо футболіст вибуває на строк понад 28 днів. Максимальна оплата – за рік (7,5 млн євро) простою із розрахунку 20 548 євро за день. Отже, якщо Дембеле пропустить близько чотирьох місяців, Барселона отримає приблизно 2,5 млн євро.

Нагадаємо, що сьогодні французи зіграють заключний матч групового етапу. Дивіться онлайн трансляцію матчу Португалія – Франція і стрім поєдинку на каналі ТуМатч.