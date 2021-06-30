Динамо получит миллионы за травму Беседина на Евро-2020: сколько заплатит УЕФА

Киевский клуб получит денежную компенсацию за потерю Артема Беседина на длительный срок. Из-за повреждения в матче Евро-2020 нападающий выбыл на 6 месяцев

Артем Беседин получает помощь в матче со Швецией / Фото: Reuters

3 июля в Риме в 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины встретится с Англией. Но бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий Динамо получил ужасную травму в поединке 1/8 финала со Швеций (2:1). После обследования в Киеве сообщили, что лечение и восстановление Беседина займет полгода.

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По словам врача Динамо Андрея Шморгуна, у Беседина от удара прямой ногой "случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала значительную травму". Предварительно футболисту предстоит консервативное лечение. А киевский клуб должен получить значительные выплаты.

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters

Согласно правилам УЕФА, Динамо получит денежную компенсацию за травму Беседина. Она предусмотрена в случаях, когда футболист, получивший повреждение в матче Евро, выбывает на срок более 28 дней. День восстановления игрока стоит 20 548 евро. То есть за полгода или 180 дней Динамо положено порядка 3,7 млн евро.

Артем Беседин покидает поле в сопровождении врачей / Фото: Reuters

Ранее сообщалось, что Барселона за травму Усмана Дембеле получит около 2,5 млн евро. Француз выбыл на четыре месяца.