Ворскла відігралася за фінів на Русі – львів'яни залишаються без очок (відео)

Полтавська команда відправила у ворота Руху два голи та здобула свою першу перемогу в сезоні

Ворскла здолала вдома Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбулися три поєдинки чемпіонату України з футболу. Динамо розгромило Верес на НСК Олімпійський, тоді як Десна вирвала перемогу в гостях у Маріуполя.

В останній зустрічі дня Ворскла приймала Рух. Для полтавців матч відбувся через три дні після сенсаційного вильоту з Ліги Конференцій від фінського КуПСу.

З Рухом же команді Максимова було значно легше. Суперник жодного разу не пробив за весь матч у ствір воріт Різника і чимало помилявся в обороні. Саме це стало запорукою успіху полтавців.

"Зелено-білі" забили по голу в кожному з таймів. Наприкінці першого Степанюк п'ятою вивів Якубу на ударну позицію. Удар ганця парирував Бандура, однак захисники так і не накрили набігаючого Скляра.

Читайте також: Розклад, трансляції та результати 2-го туру чемпіонату України з футболу

Збільшити перевагу Ворскла змогла в середині другого тайму. Бандура на рівному місці обрізався у своєму майданчику і подарував м'яч Тіллю. Люксембуржець подав на Степанюка, який вражав вже майже порожні ворота.

По суті, на цьому гра завершилася. Рух практично нічого не створив біля чужих воріт, тоді як Ворскла могла доводити рахунок до розгрому. Однак Тамм влучив у стійку метрів з п'яти.

В тренді Шева йде: за що ми полюбили тренера збірної України

Ворскла набирає 4 бали, наздоганяє в таблиці Дніпро-1 з Колосом і готується до домашнього матчу проти Львова. Рух же з нулем очок залишається на дні таблиці та має намір виправити ситуацію через тиждень в дуелі з Вересом.

Ворскла – Рух 2:0

Голи: Скляр, 42, Степанюк, 60

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Челядин, Тамм – Пуцлін (Вакула, 79), Скляр – Якубу, Тілль (Луїзао, 84), Кане (Пешич, 84) – Степанюк (Кравчук, 90+1).

Рух: Бандура – Лях, Дідик, Білий, Бойчук – Климчук (Борячук, 62), Карасюк (Оріховський, 46), Мартинюк, Сич (Альваренга, 46) – Притула (Федорчук, 46), Кузик (Кондраков, 73).

Попередження: Скляр – Мартинюк, Білий, Дідик.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ