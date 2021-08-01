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Знищення новачків! Динамо по-чемпіонськи розбирається з Вересом

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
1 серпня, 21:25
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Київська команда вирішила питання про переможця двобою ще до перерви і з перемоги стартувала в УПЛ
Динамо виявилося сильнішим за Верес
Динамо виявилося сильнішим за Верес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У п'ятницю стартував 2 тур чемпіонату України, а сьогодні відбулися три поєдинки УПЛ. Центральної грою дня була зустріч Динамо та Вереса на НСК Олімпійський.

Для киян це був перший поєдинок сезону. Мірча Луческу вирішив зіграти без номінальних форвардів, з Гармашем на вістрі. Більш того, на заміні був з нападників лише Владислав Кулач. Втім, це не завадило киянам на старті поєдинку оглушити новачка УПЛ.

Вже до шостої хвилини на табло горів рахунок 2:0. Спочатку Попов скористався вдалою скидкою Караваєва після подачі кутового і забив м'яч у сітку. А вже через хвилину Гармаша ніхто не накрив, коли Денис точно замикав подачу Тимчика з флангу.

По суті, гра була зроблена вже до перерви. На 42 хвилині захисники не завадили Тимчику спокійно увірватися в карний майданчик гостей, підлаштуватися під м'яч і вразити ближній кут воріт Когута.

Був і неприємний момент для Динамо. В середині першого тайму автор першого гола Попов отримав травму і змушений був поступитися місцем на полі Забарному.

Верес же майже не пропонував контргру, лише зрідка добираючись до чужих воріт. Найнебезпечніший момент для рівненців був у середині другого тайму, коли Бущан ледве перевів у стійку удар Панасенка.

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Був правда і гол у ворота Бущана, який Махнєв забив після подачі зі штрафного. Правда, суддя зафіксував офсайд у захисника гостей. Динамо хотіло доводити рахунок до ще більшого, але Когут парирував удари Сидорчука та Кулача.

В тренді

Правда, свого домігся таки Циганков. Вінгер вийшов на заміну і заробив пенальті після підкату Немчанінова у своєму карному майданчику. Сам же Віктор і виконав вирок.

Кияни набирають перші три бали в чемпіонаті та готуються до складного виїзду до Зорі через тиждень. На Верес же очікує гостьова битва з Рухом.

Динамо – Верес 4:0
Голи: Попов, 5, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86 (пен.)

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов (Забарний, 34), Сирота, Миколенко – Андрієвський (Сидорчук, 46), Буяльський – Караваєв (Циганков, 46), Шапаренко, Де Пена (Родрігес, 46) – Гармаш (Кулач. 63).

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко (Махнєв, 63), Немчанінов – Є. Пасіч (Дахнівський, 46), Полюлях (Панасенко, 46), Кучеров, Г. Пасіч – Сергійчук (Шестаков, 46), Гегедош (Гечев, 56 ).

Попередження: Немчанінов.

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