Минай – Шахтар: відео голів та відеоогляд матчу 6-го туру УПЛ

Битва в Ужгороді так і не змогла визначити найсильнішого: дивіться найкращі моменти матчу

Матч 6-го туру УПЛ Минай - Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні на стадіоні "Авангард" в Ужгороді в матчі 6-го туру УПЛ зустрічалися віце-чемпіон минулого чемпіонату Шахтар і аутсайдер Минай.

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Бойовий поєдинок з трьома вилученнями завершився внічию 1:1.

"Гірники" відкрили рахунок на 34-й хвилині матчу – гол з пенальті забив Лассіна Траоре

На 76-й хвилині гри Минай зрівняв рахунок – ворота П'ятова вразив Рустам Ахмедзаде

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Всі найкращі моменти поєдинку Минай – Шахтар дивіться у відеоогляді.

Шахтар втратив два очки в Ужгороді і збільшив відставання від Динамо, яке лідирує в чемпіонаті УПЛ, до трьох балів. Минай з п'ятьма очками займає 12-те місце в турнірній таблиці.

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