Кобін відібрав очки у Шахтаря: "гірники" не змогли обіграти Минай в Ужгороді

Донецький Шахтар у непростому матчі не зміг обіграти аутсайдера чемпіонату

Шахтар зіграв внічию з Минаєм в Ужгороді / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Донецький Шахтар у непростому поєдинку в Ужгороді зіграв внічию з Минаєм 1:1.

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Уже в дебюті зустрічі "гірники" залишилися вдесятьох. На 18-й хвилині матчу новачок Шахтаря Марлон у жорсткій сутичці відібрав м'яч у Ахмедзаде, а Катерина Монзуль дістала другу жовту картку для бразильця.

Команда Де Дзербі зуміла відігратися завдяки порушенню у своєму штрафному майданчику захисника Миная Векляка, який заплів ногу Траоре. Удар форварда "гірників" з 11-метрового був точним – 1:0 повели гості.

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У другому таймі господарі зрівняли рахунок. Подача з правого флангу завершилася ударом головою ніким не прикритого Ахмедзаде – 1:1.

Шахтар втратив очки і тепер відстає від київського Динамо на три очки в турнірній таблиці. Команда Мірчі Луческу напередодні знищила Колос з рахунком 7:0.

Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур.

Минай – Шахтар – 1:1

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Голи: Ахмедзаде, 76 – Траоре, 34 (пен).

Турнірна таблиця