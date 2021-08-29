Кобін відібрав очки у Шахтаря: "гірники" не змогли обіграти Минай в Ужгороді

Шахтар зіграв внічию з Минаєм в Ужгороді / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Донецький Шахтар у непростому поєдинку в Ужгороді зіграв внічию з Минаєм 1:1.
Уже в дебюті зустрічі "гірники" залишилися вдесятьох. На 18-й хвилині матчу новачок Шахтаря Марлон у жорсткій сутичці відібрав м'яч у Ахмедзаде, а Катерина Монзуль дістала другу жовту картку для бразильця.
Команда Де Дзербі зуміла відігратися завдяки порушенню у своєму штрафному майданчику захисника Миная Векляка, який заплів ногу Траоре. Удар форварда "гірників" з 11-метрового був точним – 1:0 повели гості.
У другому таймі господарі зрівняли рахунок. Подача з правого флангу завершилася ударом головою ніким не прикритого Ахмедзаде – 1:1.
Шахтар втратив очки і тепер відстає від київського Динамо на три очки в турнірній таблиці. Команда Мірчі Луческу напередодні знищила Колос з рахунком 7:0.
Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур.
Минай – Шахтар – 1:1
Голи: Ахмедзаде, 76 – Траоре, 34 (пен).
Турнірна таблиця
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
4
8
13
Забиті
12
Пропущені
4
Різниця
8
Результати останніх матчів:
Н
В
В
П
В
3
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
5
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
В
П
7
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
8
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті
8
Пропущені
11
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
11
5
1
2
2
3
5
-2
5
Забиті
3
Пропущені
5
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
Н
П
Н
П
В
12
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П