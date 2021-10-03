3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо 0
Шахтар 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
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Металіст 1925 мінімально обіграв Минай, Селезньов знову скандалить з уболівальниками

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
3 жовтня, 22:41
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Поєдинок у Харкові між Металістом 1925 і Минаєм завершився перемогою господарів поля. Форвард закарпатської команди Євген Селезньов знову опинився в центрі уваги
Металіст 1925 мінімально обіграв Минай в матчі 10-го туру УПЛ
Металіст 1925 мінімально обіграв Минай в матчі 10-го туру УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

У матчі 10-го туру чемпіонату України команда Валерія Кривенцова приймала аутсайдера чемпіонату України закарпатський Минай.

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У гостей напередодні матчу відбулася відставка – Василь Кобін вдруге за рік покинув пост головного тренера команди. Діями команди у звітному поєдинку керував Микола Цимбал.

Гра пройшла у рівній боротьбі і долю поєдинку вирішив один забитий гол.

На 70-й хвилині зустрічі хавбек закарпатців Месхі збив Ременюка. До "точки" підійшов Артем Габелок, який точно пробив у верхній кут воріт. Воротар Миная Кучер вгадав напрямок удару, але дістати м'яч не зумів.

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У підсумку Металіст 1925 набрав три очки і піднявся в турнірній таблиці з 11-го на 8-е місце, а закарпатська команда закріпилася на передостанньому 15-му місці.

Як завжди в матчах Миная, головною дійовою особою став Євген Селезньов. При виході команд на поле, один з фанатів вигукнув форварду: "Селя – в РПЛ", натякаючи на минулі виступи Євгена в російській Кубані. Після чого, Селезньов підійшов до трибун, почав відповідати на провокації уболівальників і погрожував розібратися з кимось із них. На щастя, до мордобою справа не дійшла.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур

Металіст 1925 – Минай – 1: 0

Гол: Габелок (72, пен.)

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Криськів, Голодюк (Протасов, 65), Батюшін, Марлісон (Зубков, 65)

Минай: Кучер, Б.Коваленко (Ахмедзаде, 59), Гончар, Байдал, Матіч, Петрусенко, Багайоко (Синьогуб, 46), Кулієв, Векляк, Месхі (Хахльов, 85), Селезньов (Кобак, 71)

Попередження: Ченбай (11), Габелок (18), Ременюк (68), Протасов (73), Криськів (90) – Матіч (33), Б.Коваленко (54), Ахмедзаде (86)

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забиті 25
Пропущені 2
Різниця 23
Результати останніх матчів: Н В В В В
2
Шахтар Шахтар Шах
10
7
2
1
23
5
18
23
Забиті 23
Пропущені 5
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В В Н
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забиті 19
Пропущені 7
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В Н П
4
Зоря Зоря Зор
10
6
2
2
22
9
13
20
Забиті 22
Пропущені 9
Різниця 13
Результати останніх матчів: В В В Н В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
10
6
1
3
14
12
2
19
Забиті 14
Пропущені 12
Різниця 2
Результати останніх матчів: В П В П В
6
Олександрія Олександрія Оле
10
5
3
2
10
7
3
18
Забиті 10
Пропущені 7
Різниця 3
Результати останніх матчів: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забиті 13
Пропущені 16
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забиті 9
Пропущені 13
Різниця -4
Результати останніх матчів: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забиті 9
Пропущені 12
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забиті 8
Пропущені 12
Різниця -4
Результати останніх матчів: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забиті 7
Пропущені 14
Різниця -7
Результати останніх матчів: В П В П П
12
Інгулець Інгулець Інг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забиті 9
Пропущені 18
Різниця -9
Результати останніх матчів: П Н П П В
13
Львів Львів Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забиті 6
Пропущені 15
Різниця -9
Результати останніх матчів: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забиті 6
Пропущені 12
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П Н Н
15
Чорноморець Чорноморець Чор
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забиті 11
Пропущені 24
Різниця -13
Результати останніх матчів: П Н П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забиті 12
Пропущені 25
Різниця -13
Результати останніх матчів: П П П В П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
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12:25
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