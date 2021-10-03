Металіст 1925 мінімально обіграв Минай, Селезньов знову скандалить з уболівальниками

Поєдинок у Харкові між Металістом 1925 і Минаєм завершився перемогою господарів поля. Форвард закарпатської команди Євген Селезньов знову опинився в центрі уваги
Металіст 1925 мінімально обіграв Минай в матчі 10-го туру УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ
У матчі 10-го туру чемпіонату України команда Валерія Кривенцова приймала аутсайдера чемпіонату України закарпатський Минай.
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У гостей напередодні матчу відбулася відставка – Василь Кобін вдруге за рік покинув пост головного тренера команди. Діями команди у звітному поєдинку керував Микола Цимбал.
Гра пройшла у рівній боротьбі і долю поєдинку вирішив один забитий гол.
На 70-й хвилині зустрічі хавбек закарпатців Месхі збив Ременюка. До "точки" підійшов Артем Габелок, який точно пробив у верхній кут воріт. Воротар Миная Кучер вгадав напрямок удару, але дістати м'яч не зумів.
У підсумку Металіст 1925 набрав три очки і піднявся в турнірній таблиці з 11-го на 8-е місце, а закарпатська команда закріпилася на передостанньому 15-му місці.
Як завжди в матчах Миная, головною дійовою особою став Євген Селезньов. При виході команд на поле, один з фанатів вигукнув форварду: "Селя – в РПЛ", натякаючи на минулі виступи Євгена в російській Кубані. Після чого, Селезньов підійшов до трибун, почав відповідати на провокації уболівальників і погрожував розібратися з кимось із них. На щастя, до мордобою справа не дійшла.
ОГЛЯД МАТЧУ
Українська Прем'єр-ліга. 10-й тур
Металіст 1925 – Минай – 1: 0
Гол: Габелок (72, пен.)
Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Криськів, Голодюк (Протасов, 65), Батюшін, Марлісон (Зубков, 65)
Минай: Кучер, Б.Коваленко (Ахмедзаде, 59), Гончар, Байдал, Матіч, Петрусенко, Багайоко (Синьогуб, 46), Кулієв, Векляк, Месхі (Хахльов, 85), Селезньов (Кобак, 71)
Попередження: Ченбай (11), Габелок (18), Ременюк (68), Протасов (73), Криськів (90) – Матіч (33), Б.Коваленко (54), Ахмедзаде (86)
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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