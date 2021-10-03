3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря 2
Десна 0
3 октября 17:00
Металлист 1925 1
Минай 0
3 октября 19:30
Динамо 0
Шахтер 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
9 октября 19:00
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Металлист 1925 минимально обыграл Минай, Селезнев опять скандалит с болельщиками

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 октября, 22:41
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Поединок в Харькове между Металлистом 1925 и Минаем завершился победой хозяев поля. Форвард закарпатской команды Евгений Селезнем вновь оказался в центре внимания
Металлист 1925 минимально обыграл Минай в матче 10-го тура УПЛ
Металлист 1925 минимально обыграл Минай в матче 10-го тура УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

В матче 10-го тура чемпионата Украины команда Валерия Кривенцова принимала аутсайдера чемпионата Украины закарпатский Минай.

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У гостей накануне матча произошла отставка - Василий Кобин второй раз за год покинул пост главного тренера команды. Действиями команды в отчетном поединке руководил Николай Цимбал.

Игра прошла в равной борьбе и судьбу поединка решил один забитый гол.

На 70-й минуте встречи хавбек закарпатцев Месхи сбил Ременюка. К "точке" подошел Артем Габелок, который точно пробил в верхний угол ворот. Вратарь Миная Кучер угадал направление удара, но достать мяч не сумел.

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В итоге Металлист 1925 набрал три очка и поднялся в турнирной таблице с 11-го на 8-е место, а закарпатская команда закрепилась на предпоследнем 15-м месте.

Как обычно в матчах Миная, главным действующим лицом стал Евгений Селезнев. При выходе команд на поле, один из фанатов выкрикнул форварду: "Селя – в РПЛ", намекая на прошлые выступления Евгения в российской Кубани. После чего, Селезнев подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и угрожал разобраться с кем-то из них. К счастью, до мордобоя дело не дошло.

ОБЗОР МАТЧА

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Украинская Премьер-лига. 10-й тур

Металлист 1925 – Минай – 1:0

Гол: Габелок (72, пен.)

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Крыськив, Голодюк (Протасов, 65), Батюшин, Марлисон (Зубков, 65)

Минай: Кучер, Б.Коваленко (Ахмедзаде, 59), Гончар, Байдал, Матич, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 46), Кулиев, Векляк, Месхи (Хахлев, 85), Селезнев (Кобак, 71)

Предупреждения: Ченбай (11), Габелок (18), Ременюк (68), Протасов (73), Крыськив (90) – Матич (33), Б.Коваленко (54), Ахмедзаде (86)

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Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
Динамо Динамо Дин
10
8
2
0
25
2
23
26
Забитые 25
Пропущеные 2
Разница 23
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
10
7
2
1
23
5
18
23
Забитые 23
Пропущеные 5
Разница 18
Результаты последних матчей: Н В В В Н
3
Ворскла Ворскла Вор
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые 19
Пропущеные 7
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В Н П
4
Заря Заря Зар
10
6
2
2
22
9
13
20
Забитые 22
Пропущеные 9
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
Днепр-1 Днепр-1 Дне
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые 14
Пропущеные 12
Разница 2
Результаты последних матчей: В П В П В
6
Александрия Александрия Але
10
5
3
2
10
7
3
18
Забитые 10
Пропущеные 7
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В П В Н
7
Десна Десна Дес
10
5
1
4
13
16
-3
16
Забитые 13
Пропущеные 16
Разница -3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
10
4
1
5
9
13
-4
13
Забитые 9
Пропущеные 13
Разница -4
Результаты последних матчей: В В Н П П
9
Верес Верес Вер
10
3
3
4
9
12
-3
12
Забитые 9
Пропущеные 12
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П П В В
10
Рух Рух Рух
10
3
2
5
8
12
-4
11
Забитые 8
Пропущеные 12
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П Н В
11
Колос Колос Кол
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые 7
Пропущеные 14
Разница -7
Результаты последних матчей: В П В П П
12
Ингулец Ингулец Инг
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые 9
Пропущеные 18
Разница -9
Результаты последних матчей: П Н П П В
13
Львов Львов Льв
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые 6
Пропущеные 15
Разница -9
Результаты последних матчей: П В Н П П
14
Минай Минай Мин
9
1
3
5
6
12
-6
6
Забитые 6
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Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н Н
15
Черноморец Черноморец Чер
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые 11
Пропущеные 24
Разница -13
Результаты последних матчей: П Н П Н Н
16
Мариуполь Мариуполь Мар
10
1
1
8
12
25
-13
4
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
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1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
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