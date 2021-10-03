Металлист 1925 минимально обыграл Минай, Селезнев опять скандалит с болельщиками

Поединок в Харькове между Металлистом 1925 и Минаем завершился победой хозяев поля. Форвард закарпатской команды Евгений Селезнем вновь оказался в центре внимания

Металлист 1925 минимально обыграл Минай в матче 10-го тура УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

В матче 10-го тура чемпионата Украины команда Валерия Кривенцова принимала аутсайдера чемпионата Украины закарпатский Минай.

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У гостей накануне матча произошла отставка - Василий Кобин второй раз за год покинул пост главного тренера команды. Действиями команды в отчетном поединке руководил Николай Цимбал.

Игра прошла в равной борьбе и судьбу поединка решил один забитый гол.

На 70-й минуте встречи хавбек закарпатцев Месхи сбил Ременюка. К "точке" подошел Артем Габелок, который точно пробил в верхний угол ворот. Вратарь Миная Кучер угадал направление удара, но достать мяч не сумел.

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В итоге Металлист 1925 набрал три очка и поднялся в турнирной таблице с 11-го на 8-е место, а закарпатская команда закрепилась на предпоследнем 15-м месте.

Как обычно в матчах Миная, главным действующим лицом стал Евгений Селезнев. При выходе команд на поле, один из фанатов выкрикнул форварду: "Селя – в РПЛ", намекая на прошлые выступления Евгения в российской Кубани. После чего, Селезнев подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и угрожал разобраться с кем-то из них. К счастью, до мордобоя дело не дошло.

ОБЗОР МАТЧА

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Украинская Премьер-лига. 10-й тур

Металлист 1925 – Минай – 1:0

Гол: Габелок (72, пен.)

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Крыськив, Голодюк (Протасов, 65), Батюшин, Марлисон (Зубков, 65)

Минай: Кучер, Б.Коваленко (Ахмедзаде, 59), Гончар, Байдал, Матич, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 46), Кулиев, Векляк, Месхи (Хахлев, 85), Селезнев (Кобак, 71)

Предупреждения: Ченбай (11), Габелок (18), Ременюк (68), Протасов (73), Крыськив (90) – Матич (33), Б.Коваленко (54), Ахмедзаде (86)