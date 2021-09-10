100 днів Де Дзербі в Шахтарі: яку оцінку собі поставив тренер

Виповнилося 100 днів, як донецький Шахтар очолив італійський наставник Роберто Де Дзербі. Він підвів проміжні підсумки своєї роботи в Україні

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Де Дзербі прийшов в Шахтар 25 травня. Під керівництвом італійця "гірники" пробилися в груповий етап Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті України йде на другому місці.

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"Мені не подобається підводити підсумки до того, як моя робота завершена. На даному етапі працюється комфортно. Я задоволений тим, як ми почали сезон.

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Роберто Де Дзербі перед матчем з Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Звичайно, немає межі досконалості, і я завжди звертаю увагу на моменти, в яких щось можна було б поліпшити. Я згоден, що у команди на даному етапі вже є стиль.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Вона домоглася важливих результатів. Тому можна сказати, що перші 100 днів пройшли в позитивному ключі", – сказав Де Дзербі в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

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