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100 дней Де Дзерби в Шахтере: какую оценку себе поставил тренер

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 сентября, 11:13
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Исполнилось 100 дней, как донецкий Шахтер возглавил итальянский наставник Роберто Де Дзерби. Он подвел промежуточные итоги своей работы в Украине
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Де Дзерби пришел в Шахтер 25 мая. Под руководством итальянца "горняки" пробились в групповой этап Лиги чемпионов, а в чемпионате Украины идет на втором месте.

Читайте также: На кого равняется Де Дзерби? Тренер Шахтера назвал лучших тренеров мира

"Мне не нравится подводить итоги до того, как моя работа завершена. На данном этапе работается комфортно. Я доволен тем, как мы начали сезон.

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Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако
Роберто Де Дзерби перед матчем с Монако / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Конечно, нет предела совершенству, и я всегда обращаю внимание на моменты, в которых что-то можно было бы улучшить. Я согласен, что у команды на данном этапе уже есть стиль.

Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Она добилась важных результатов. Поэтому можно сказать, что первые 100 дней прошли в позитивном ключе", – сказал Де Дзерби в эфире YouTube-канала Шахтера.

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