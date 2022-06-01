Кличко опублікує книгу для допомоги Україні у війні з Росією

Брат мера Києва вирішив випустити книгу Face The Challenge у Чехії та надіслати частину доходу на гуманітарні цілі нашої країни

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад три місяці. Українські спортсмени максимально об'єдналися навколо допомоги країні, щоби бути корисним на своєму фронті.

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Одним з найактивніших борців за Україну на гуманітарному та дипломатичному фронті є ексбоксер Володимир Кличко. Брат мера Києва у перші дні війни був у столиці країни та допомагав захищати її від фашистів.

Згодом Володимир відбув до Німеччини, де проводить переговори щодо забезпечення України гуманітарною допомогою. Також Кличко-молодший оголосив про вихід своєї книги.

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Твір Face The Challenge вийде в Чехії їхньою мовою, а частина продажів піде на допомогу Україні. На своїй сторінці в Instagram Володимир заявив, що з кожної проданої у Чехії книги він пожертвує на благодійність 50 крон. Це приблизно 65 гривень.

Зазначимо, що нещодавно Володимир Кличко потрапив до ТОП-10 найбагатших боксерів. Статки українця оцінюються в 58 мільйонів доларів.