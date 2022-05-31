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Кличко потрапив до десятки найбагатших боксерів світу – рейтинг

Олексій Андрейцев Олексій Андрейцев редактор Спорт Сьогодні
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31 травня, 15:57
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Український боксер за свою кар'єру заробив 58 млн фунтів призових, лідер рейтингу Флойд Мейвезер розбагатів на 400 млн
Мейвезер на першому місці в рейтингу, Кличко - десятий
Мейвезер на першому місці в рейтингу, Кличко - десятий / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта та захистив чемпіонський титул за версією WBC. А ще заробив 27,9 млн фунтів стерлінгів.

Після цього поєдинку відомий спортивний сайт Planet Sport порахував, хто з боксерів найбільше заробив на професійному рингу.

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Цікаво, що десятку багатіїв замкнув українець Володимир Кличко. Колишній чемпіон світу розбагатів на 58 млн. фунтів стерлінгів. Його останній суперник Ентоні Джошуа заробив на два мільйони більше.

Кличко проти Джошуа
Кличко проти Джошуа / Фото: Getty Images

ТОП-10 найбагатших боксерів світу

  • Флойд Мейвезер – 400 млн
  • Джордж Форман – 222 млн
  • Менні Пакьяо – 163 млн
  • Оскар Де Ла Хойя – 148 млн
  • Сауль Альварес – 105 млн
  • Леннокс Льюїс – 103 млн
  • Тайсон Ф'юрі – 100 млн
  • Шугар Рей Леонард – 88 млн
  • Ентоні Джошуа – 60 млн
  • Володимир Кличко – 58 млн

Нагадаємо, що Володимир Кличко неодноразово заявляв про своє бажання побити рекорд американського боксера Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном в історії.

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