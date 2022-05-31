Кличко потрапив до десятки найбагатших боксерів світу – рейтинг

Наприкінці квітня Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта та захистив чемпіонський титул за версією WBC. А ще заробив 27,9 млн фунтів стерлінгів.
Після цього поєдинку відомий спортивний сайт Planet Sport порахував, хто з боксерів найбільше заробив на професійному рингу.
Цікаво, що десятку багатіїв замкнув українець Володимир Кличко. Колишній чемпіон світу розбагатів на 58 млн. фунтів стерлінгів. Його останній суперник Ентоні Джошуа заробив на два мільйони більше.
ТОП-10 найбагатших боксерів світу
- Флойд Мейвезер – 400 млн
- Джордж Форман – 222 млн
- Менні Пакьяо – 163 млн
- Оскар Де Ла Хойя – 148 млн
- Сауль Альварес – 105 млн
- Леннокс Льюїс – 103 млн
- Тайсон Ф'юрі – 100 млн
- Шугар Рей Леонард – 88 млн
- Ентоні Джошуа – 60 млн
- Володимир Кличко – 58 млн
Нагадаємо, що Володимир Кличко неодноразово заявляв про своє бажання побити рекорд американського боксера Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном в історії.