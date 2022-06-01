Кличко выпустит книгу для помощи Украине в войне с Россией

Брат мэра Киева решил выпустить книгу Face The Challenge в Чехии и отправить часть дохода на гуманитарные цели нашей страны

Владимир Кличко / Фото: Instagram

Полномасштабная война России против Украины длится уже более трех месяцев. Украинские спортсмены максимально объединились вокруг помощи стране, чтобы быть полезным на своем фронте.

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Одним из самых активных борцов за Украину на гуманитарном и дипломатическом фронте является экс-боксер Владимир Кличко. Брат мэра Киева в первые дни войны был в столице страны и помогал защищать ее от фашистов.

Позже Владимир отбыл в Германию, где проводит переговоры об обеспечении Украины гуманитарной помощью. Также Кличко-младший объявил о выходе своей книги.

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Произведение Face The Challenge выйдет в Чехии на их языке, а часть от продаж пойдет на помощь Украине. На своей страничке в Instagram Владимир заявил, что с каждой проданной в Чехии книги он пожертвует на благотворительность 50 крон. Это примерно 65 гривен.

Отметим, что недавно Владимир Кличко попал в ТОП-10 самых богатых боксеров. Состояние украинца оценивается в 58 миллионов долларов.