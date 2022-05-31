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Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
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Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
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8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
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Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
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9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
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Испания --
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10 июня 21:45
Дания --
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Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
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Бельгия --
11 июня 21:45
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Италия --
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Кличко попал в десятку самых богатых боксеров мира – рейтинг

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев редактор Спорт Сегодня
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31 мая, 15:57
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Украинский боксер за свою карьеру заработал 58 млн фунтов призовых, лидер рейтинга Флойд Мейвезер разбогател на 400 млн
Мейвезер на первом месте в рейтинге, Кличко - десятый
Мейвезер на первом месте в рейтинге, Кличко - десятый / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце апреля Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил чемпионский титул по версии WBC. А еще заработал 27,9 млн фунтов стерлингов.

После этого поединка известный спортивный сайт Planet Sport посчитал, кто из боксеров больше всего заработал на профессиональном ринге.

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Интересно, что десятку богачей замкнул украинец Владимир Кличко. Бывший чемпион мира разбогател на 58 млн фунтов стерлингов. Его последний соперник Энтони Джошуа, заработал на два миллиона больше.

Кличко против Джошуа
Кличко против Джошуа / Фото: Getty Images

ТОП-10 самых богатых боксеров мира

  • Флойд Мейвезер – 400 млн
  • Джордж Форман – 222 млн
  • Мэнни Пакьяо – 163 млн
  • Оскар Де Ла Хойя – 148 млн
  • Сауль Альварес – 105 млн
  • Леннокс Льюис – 103 млн
  • Тайсон Фьюри – 100 млн
  • Шугар Рэй Леонард – 88 млн
  • Энтони Джошуа – 60 млн
  • Владимир Кличко – 58 млн

Напомним, что Владимир Кличко неоднократно заявлял о своем желании побить рекорд американского боксера Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории.

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Энтони Джошуа

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Возраст

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191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
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Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
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1720К
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1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
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18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
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12:30
10
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Чемпионат Англии
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Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

У4.5.0.

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