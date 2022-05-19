Нет смысла разговаривать с сумасшедшим. Кличко знает, как сделать больно Путину

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает бессмысленным вести переговоры с диктатором России. Бункерный старец невменяем и его давно ждет палата в психиатрической больнице.
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А вот, что действительно может повлиять на страну-агрессора, так это санкции. Причем отстранение спортсменов из России от всех соревнований играет в этом немаловажную роль.
"Что бы я сказал Путину? Нет возможности как-то изменить или повлиять на него. Нет шансов убедить его остановить эту войну. Он сумасшедший, а какой смысл разговаривать с невменяемым?
Нужна абсолютная экономическая изоляция России. Спортсменов из РФ необходимо отстранить от всех соревнований, в том числе и от участия в Олимпийских играх, ведь Россия сейчас ассоциируется у всего мира с войной и убийствами.
Это и есть ответ на ваш вопрос. Что бы я сказал Путину? Считаю, что дела говорят громче слов. Нужна полная изоляция: и экономическая, и даже спортивная. Изоляцию прочувствуют все. И это будет больно", – цитирует Кличко vringe.com.
Отметим, Владимир Кличко с начала агрессии помогает Украине противостоять военной агрессии России.
Ранее мы сообщали, что Кличко-младший вынужден отказаться от своей мечты побить рекорд американского боксера Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом в истории. Украинец планировал вызвать на поединок чемпиона WBC Тайсона Фьюри.