Гроші переважили: Усик розповів, чому бився у Москві

Відмова від поєдинку в Росії в 2018 році, за словами Олександра Усика, коштувала б йому величезних фінансових втрат

2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

Улітку 2018-го Олександр Усик міг відмовитися їхати до Москви на бій із росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, але тоді б він зазнав великих збитків.

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Про це український боксер заявив у інтерв'ю Маші Єфросініній.

"Ми могли відмовитися від поєдинку, але мені довелося б заплатити дуже багато мільйонів компенсації за контрактом. Якби я сказав, що не їду – зі мною ніхто б не працював. Абсолютно ніхто у світі не працював би. І мені сказали б повернути 10 мільйонів (доларів)", – заявив Усик.

Олександр Усик і Мурат Гассієв / Фото: Getty Images

Нагадаємо, той бій із Гассієвим Усик виграв одностайним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та володарем трофею Мохаммеда Алі.

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"За 30 років ми перші об'єднали пояси у крузервейті. 30 років ніхто не об'єднував. Я поїхав туди, відбоксував, виграв і приїхав. Усе", – додав Усик.

Олександр Усик / Фото: Instagram

Раніше Усик поскаржився, що втратив багато грошей за свою позицію. Боксер запевняє, що через політичний хейт він не може укладати в Україні багатомільйонні контракти.